Ronaldo i Nejmar

Niko nije verovao ni u priču da Nejmar odlazi iz Barselone. Sada svi drugačije gledaju na spekulacije o njegovom povratku u Španiju, ali u dresu Reala. Međutim, jedan mnogo bitan lik tamo sada je taj koji ne veruje. Kristijano Ronaldo. Kao da uopšte ne razmišlja o tome kako bi izgledao taj tandem.

“Ovde se uvek priča o novim igračima, novim licima. Osam godina sam već u Realu i pomenulo se jedno 50 imena. A na kraju niko nije došao. Na kraju su uvek oni isti koji stignu do finala. Jer najbolji su već u Realu: Bejl, Benzema, Asensio… Svi su ovde”, smeje se Ronaldo, koji bi prema medijskim spekulacijama mogao da bude i jedan od kamena spoticanja u pregovorima Reala i Nejmara, jer Brazilac u Pari Sen Žermenu ima godišnju platu od čak 37.000.000 evra.

Nije da Real ne može da plati toliko. Problem je što Ronaldo ima “samo” 23.000.000 evra. A to da neko u Madridu bude skuplji od Portugalca? To nije realna opcija. Samo što ni Real nije baš lud da igraču od 33 godine daje tolike povišice na smiraju karijere. Ili možda to baš i nije toliko sumanuta ideja?

“U penziju ću kad budem imao 41 godinu. Biološki, osećam se kao 23-godišnjak”, samouveren je Ronaldo.

Madridski mediji ipak pišu da je dovođenje Nejmara opsesija Realovog gazde Florentina Pereza. A taj je navikao da uzme sve što želi.

(FOTO: Action Images)