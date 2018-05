Trofeji, pobede, golovi – veća motivacija za Kristijana Ronalda ne postoji. Portugalac će se i u subotu u Kijevu potruditi da donese svom timu još jedan najvažniji trofej u evropskom klupskom fudbalu, ali i da lično on izraste u velikog heroja.

As Real Madrida poštuje protivnika, ali nema dilemu kada je konačan ishod finala u pitanju.

„Liverpul me podseća na Real Madrid od pre nekoliko godina, sa tri brza napadača. Finala su uvek posebna, nije bitno sa kojim protivnikom se suočavate. Mislim da neće biti lako. Mislim da smo bolji tim, ali to moramo da demonstriramo na terenu”, rekao je Portugalac.

Povreda koju je zaradio na Nou Kamu zabrinula je pristalice Madriđana, ali se nakon kratke pauze Ronaldo vratio na utakmici protiv Viljareala.

„Želim da se osećam dobro u subotu. Nadam se da ću odigrati dobro i postići golove. Najvažnija stvar je da ekipa pobedi, tako da nije važno ko će ih dati. Želimo da stvaramo istoriju”.

Liga šampiona uvek ima posebnu draž za svakog igrača, a posebno njeno finale.

„Volim da igram u ovom takmičenju, mečevi su uvek visokog kvaliteta. Da biste osvojili ovaj trofej, onda morate da pobedite najbolje na svetu. Svašta može da se dogodi u Ligi šampiona. Uvek morate da budete motivisani i na oprezu, nemate pravo na opuštanje jer ovaj klub ima poseban odnos prema ovom takmičenju. Od Paka Henta do Alfreda di Stefana, to je uvek posebna motivacija za mene”, rekao je Ronaldo.

Foto: Action images