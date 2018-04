Trener Real Madrida Zinedin Zidan kaže da je Kristijanu Ronaldu bio potreban odmor i da ga je zato zamenio tokom remija u gradskom derbiju sa Atletikom (1:1).

Portugalca je u 64. minutu zamenio Karim Benzema, a mnogima se učinilo da najbolji fudbaler Madriđana nije srećan zbog odluke trenera da ga izvede iz igre.

"Kristijano je Kristijano. Takav je skoro ceo svoj život, pošto je navikao da daje 50 golova po sezoni. Činjenica je da u ovom timu ne postoji sličan fudbaler kao što je on, ali i ostali mogu da daju golove, što su radili u poslednje vreme i moramo da razmišljamo pozitivno. Naravno, lepo je imati Kristijana u timu, ali moja ideja je bila samo da ga odmorim danas", tvrdi Zidan.

Logično, jer je u sredu revanš Lige šampiona sa Juventusom i bez obzira na prednost od 3:0 iz prvog meča Ronaldo je potreban Realu.

"Igramo mnogo utakmica i to je to. Ponekad nam treba odmor, posebno kada dođu ovakvi dani. Važno je da se Ronaldo oseća dobro svakoga dana i to se vidi na terenu po golovima", spušta tenziju Zinedin Zidan.

Činjenica da je zaostatak za Barselonom ogroman (15 bodova) i da je četvrto mesto obezbeđeno donekle opravdava odluku Francuza da zameni prvu zvezdu.

Kristijano Ronaldo je u top formi poslednjih nedelja pošto je na 12 utakmica postigao 24 gola, a današnji protiv Atletika mu je bio 650. u karijeri.

Foto: Action Images