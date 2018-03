Kristijano Ronaldo i Lukas Vaskez

Đirona nije neozbiljan tim. Naprotiv. Samo je napravila tu grešku da, u vreme kad su svi bili zaokupljeni referendumom o otcepljenju Katalonije, pobedi Real. Zapamtili su im. Kristijan Stuani nije samo prosečan napadač. Odličan je. Neće se zapamtiti. Jer u narednim danima nećete čitati ni slova o Đironi i Stuaniju. Sva svetla reflektora biće uperena u - NJEGA! Bila je ovo jedna od onih noći. Jedna od onih kada imate utisak da bi Kristijano Ronaldo mogao da preskoči okean, samo ako bi poželeo. Svaka ideja koja mu je prošla kroz glavu pretočena je u delo. Đirona je samo imala tu nesreću da se nađe preko puta. Real Madrid je slavio sa 6:3 i vratio se na treće mesto na tabeli Primere, a Kristijano Ronaldo je, po ko zna koji put, nevernim Tomama koji uporno ponavljaju da je njegov prošlo sve te reči natrljao na nos.

Het-trik Portugalca, 50. u karijeri pozlaćenoj rekordima, plus jedan gol bonusa, te asistencija za Lukasa Vaskeza još i pre no što je postigao taj treći pogodak i stigao do jubileja koji je čekao od - 10. februara. Prosto, Ronaldo nije navikao da nešto čeka. On šta želi to i usme. Večeras je samo bio nešto strpljivi, da mu neko slučajno ne prigovori da je sebičan.

Prvi već u 11. minutu, pa posle Stuanijevog odgovora i drugi u 47. minutu posle odlične kombinacija Vaskeza i Karima Benzeme. Opet levicom, kao da je bitno kojom će nogom da šutne kad je to Ronaldo. Završila je tamo gde treba onog trenutka kad je CR7 to pomislio.

Isti triling igrača u akciji i u 59. minutu, samo su redosled obrnuli. Benzema sa krila do Ronalda na petercu, mogao je - naravno da je mogao - is am da završi, ali se odlučio da pokaže veličinu asistencijom za Vaskeza. Geret Bejl je sve to gledao sa klupe, svestan i on da je vreme BBC trozubca prošlo. Vaskez ga je istisnuo, jasno mu poručio da je Bejlovo vreme prošlo, bez obzira na to što je u samom finišu postigao gol za 5:3.

Bejlovo je dakle prošlo, Ronaldovo nije. I neće skoro. Fizički je i dalje besprekorno spreman. A i nije sve do fizike. Videlo se to kada je u 64. minutu bio na pravom mestu da pokupi odbitak posle Benzeminog šuta. Ronaldov 20. gol u 2018. godini. A tek je 18. mart. I tek su evropske utakmice počele ponovo da se igraju. A znamo da njih posebno voli.

Ako ima nešto loše u ovakvoj dominaciji Ronalda, onda to može biti jedino činjenica da će Stuanijeva partija proći nezapaženo. A napadač Đirone je - samo zamislite taj napad Urugvajaca kad se tu dodaju Luis Suarez i Edinson Kavani - bio briljantan. Ove sezone tri puta je davao gol Realu, glavom u Primeri je čak devet puta tresao protivničke mreže. Niko u pet najjačih liga Evrope nije toliko dominantan u skok igri.

Džaba. Ostaje u Ronaldovoj senci. Ni prvi, ni poslednji. Samo u 2018. godini 18 ligaških golova Portugalca. Toliko u svojim ligama nisu postigli ni Milan nii Arsenal (po 17), ni Mančester junajted (15), ni Borusija Dortmund (14), ni Čelsi (12)…

(P.S. Pri rezultatu 1:0 Realu je poništen čist gol Lukasa Vaskeza. Nema problema, pomislili su, daćemo još pet...)

Primera, 29. kolo:

Petak:

Levante - Eibar 2:1 (1:0)

/Rodžer 25, Boateng 64 - Čarls 63/

Subota:

Deportivo La Korunja - Las Palmas 1:1 (1:1)

/Albentosa 22 - Halilović 3/

Valensija - Alaves 3:1 (2:0)

/Rodrigo 19, Zaza 33, Lagvardija 54ag - Sobrino 49/

Sosijedad - Hetafe 1:2 (1:1)

/Vilijan Hoze 23 - Dakonam 45, Anhel 51/

Betis - Espanjol 3:0 (1:0)

/Firpo 34, Budabuz 56, Gerero 69/

Nedelja:

Leganes - Sevilja 2:1 (1:0)

/Bustinza 41, Eraso 68 - Lajun 90/

Barselona - Atletik Bilbao 2:0 (2:0)

/Alkaser 8, Mesi 30/

Selta - Malaga 0:0

Viljareal - Atletiko Madrid 2:1 (0:1)

/Unal 82, 91 - Grizman 19pen/

Real Madrid - Đirona 6:3 (1:1)

/Ronaldo 11, 47, 64, Vaskez 59, Bejl 86 - Stuani 29, 68, Huanpe 88/

