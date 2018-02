Rusi pred dolazak u Beograd: Nema tuče sa Srbima, mi smo bratski narodi!

Do sudara Crvene zvezde i CSKA u šesnaestini finala Lige Evrope ostalo je još tačno nedelju dana., i samo onom ko ništa ne zna o ovdašnjem fudbalu i navijačima nije poznato da je bratski klub crveno-belima Spartak, čiji je glavni rival CSKA, a da su navijači Armejaca veoma bliski sa Grobarima.

Srpsko-ruska bratska navijačka ljubav pustila je duboke korene u kopu, tako da i jedni i drugi godinama biju iste bitke i gostuju jedni drugima. Tako će biti i iduće sedmice tokom tri luda, navijačka dana u našoj prestonici, naročito od kako je UEFA promenila odluku od zatvaranju Marakane. Jer Crvena zvezda igra sa CSKA u utorak, dok Partizan dočekuje Viktoriju iz Plzenja u četvrtak. A to znači da tih dana možemo očekivati hiljade veselih (čitaj: pijanih) ruskih navijača danonoćno na ulicama Beograda, što mnoge, naravno plaši. Jer nije tajna da su i ruski i srpski navijači bliže huliganizmu, nego što su puki ljubitelji fudbala.

Jedini Rus, navijač Spartaka koji je bio sa Delijama ove jeseni u Kelnu, Maksim Paškov (tako, barem sam tvrdi) je u razgovoru za ruski Sport-express najavio dolazak Moskovljana u Beograd, ali nije poznato koliki broj. Momak koji je očigledno odlično povezan sa Delijama smatra da neće biti tuča izmešu dva bratska naroda, i to iz jednog dobrog razloga:

"Mislim da se Srbi neće tući sa Rusima, mi smo bratski narodi! Kada sam bio na finalu kupa na Partizanovom stadionu nosio sam crveno-beli šal i niko me nije ni dotakao! Prepoznali su da sam Rus i uputili me gde da sednem. Bilo im je važno to što sam gost iz Rusije. Eventualno bi mogle da izbiju tuče između navijača Crvene zvezde i Partizana ili CSKA i Spartaka. "

Paškov je najavio i dolazak njegovih saboraca za duel Crvene zvezde sa omrađenim Armejcima.

"Biće teško nabaviti ulaznice, ali nećemo odustati. Očekuje se 55 hiljada navijača, stadion će biti rasprodat. Zvezda nije prezimila u Evropi 25 godina! Svaka im čast, presrećan sam! Niko to nije očekivao. Šteta što je Kanga otišao, ali je dobro što će biti publike na stadionu, jer ona je stvarno 12. igrač Crvene zvezde!"

Vođa navijača CSKA, Dimitrij Burgov najavio je dolazak do 1.000 fanova Armejaca u Beograd koji će imati "dupli program", to jest prvo će da gledaju Zvezdu i njihov CSKA, a potom i bratski Partizan sa plzenjskom Viktorijom.

"Mnogi navijači su, uostalom kao i ja uzeli avionsku kartu unapred, pre prve odluke UEFA o zabrani gledališta. I niko od nas nije hteo da vrati karte pošto smo svakako planirali put u Beograd. Naravno, cene letova su nenormalno u međuvremenu porasle... Ali ja znam da mi idemo u Srbiju, a biće nas do hiljadu, da navijamo za naš klub. A dva dana kasnije Partizan igra u Beogradu protiv Viktorije iz Plzenja pa će mnogi ostati da pruže podršku našoj braći".

