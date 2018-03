Anhel di Marija u Interu - delovalo je kao nemoguća misija, ali ispadanje Pari Sen Žermena u osmini finala Lige šampiona moglo bi da ovaj transfer uvede u domen realnosti! A to je vest koja će svakako oduševiti sve navijače Intera jer čekaju na jedno veliko pojačanje kao hleb nasušni.

Kako tvrdi italijanski Tutosport, sportski direktor Intera Pjer Auzilio boravio je ponovo u Parizu kako bi još jednom opipao puls i video da li se i koliko pomeraju stvari u željenom smeru.

Ipak, postoji i kvaka 22 u celoj priči. A to je da Inter izbori plasman u Ligu šampiona, što bi, navodno, bio mamac za Di Mariju. A Nerazuri nisu igrali u elitnom takmičenju od sezone 2011/12.

Pre godinu dana, kada se prvi put i pojavila ideja Intera da proba da angažuje Di Mariju, mnogi su sa podsmehom gledali na to, kako u Italiji, tako i u Francuskoj. Međutim, ceo posao je stopiran i pre nego što je zaista počeo, odlukom vlasnika Intera, kompanije Suning.

Stvari su se izgleda promenile i to i u Milanu i u Parizu. S obzirom da su Sveci još jednom ostali bez onoga što najviše žele, a to je trofej u Ligi šampiona, vrlo lako može da dođe do ozbiljnih promena na leto u klubu sa Parka prinčeva.

Di Marija sa Parižanima ima ugovor do leta 2019. godine, a već neko vreme se po francuskim medijima spekuliše da ga u klubu nemaju u planu za sledeću sezonu. A to bi moglo da znači da će Inter doći u situaciju da barem delimično snizi cenu transfera ili makar da dobije nešto bolje uslove.

Nema sumnje da bi Di Marija predstavljao ozbiljno pojačanje za milanski klub ukoliko Nerazuri izbore plasman u Ligu šampiona. A predstavljalo bi i pokazatelj da kineske gazde ipak imaju ozbiljne namere i ambicije sa Interom.

Međutim, ni tu nije kraj priče. Da bi zaista došao u Inter, Di Marija bi trebalo da pristane i na manji ugovor od onog koji trenutno ima u francuskom klubu. A tamo godišnje zarađuje oko 11.000.000 evra, što za današnji italijanski fudbal predstavlja naučnu fantastiku.

Naime, najplaćeniji fudbaleri Serije A su Gonzalo Iguain iz Juventusa i Leonardo Bonuči iz Milana sa godišnjim primanjima od po 7.500.000 evra. Naravno, mediji u Italiji navode da bi ako pristane na smanjenje, Di Marija mogao da dobije neku vrstu kompenzacije kroz razne bonuse na ime dobrih igara, rezultata i golova.

A još jedan od faktora moglo bi da bude i predstojeće Svetsko prvenstvo u Rusiji. Jer, ukoliko Di Marija tu bude zablistao kao što je to bio slučaj pre četiri godine u Brazilu, lako može da se desi da još neki klub “baci mamac”.

Inače, u dosadašnjem toku sezone argentinski fudbaler je za klub iz Pariza odigrao 34 utakmice i dao 17 golova.

