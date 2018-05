Razjareni Florentin Pogba

Ostrvski mediji su se ostrvili na Pola Pogbu zbog toga što ne pušta kišu u Mančester junajtedu, a stariji brat bitke bije sa - saigračima u Genčlerbirligiju. Florentin Pogba je naime propisno iznervirao klupske kolege kada je u nedeljnom porazu od Antalije samoinicijativno rešio da zbog povrede napusti teren.

Frustrirani fudbaler je u 88. minutu meča skinuo dres i hramljući krenuo direktno ka svlačionici, ali saigrači očigledno nisu bili ubeđeni da je on zaista i povređen. Jedan mu je raširenih ruku prigovorio, a potom je došlo i do fizičkog obračuna. Da Pogba nije baš omiljen u svlačionici svedoči to što su se ostali fudbaleri Genčlera prileteli da sklone razjarenu zvezdu, nekadašnjeg fudbalera Sent Etjena. Florentin je bio spreman za tuču, pa su redari morali da intervenišu i odvedu ga sa terena.

Genčler je inače sa ovim porazom počeo hod na ivici ambisa, jer ispadanje deluje sasvim realno. Ako se to i desi teško da će Florentin ostati u Ankari, iako je u januaru potpisao ugovor na 18 meseci.

Sa ovakvim ponašanjem, teško da će potrajati.

