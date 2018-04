Čak petorica fudbalera Mančester Sitija su na poluvremenu imali više odigranih pasova od celog tima Svonsija. Ukupno su Sitijevi fudbaleri za 45 minuta odigrali 542 uspešna dodavanja što nikad nije zabeleženo u Premijer ligi. Na kraju su postali prvi u istoriji lige koji su imali više od 1.000 uspešnih dodavanja na meču.

Zato i ne čudi konačan rezultat: Mančester Siti - Svonsi 5:0. Izabranici Pepa Gvardiole su saktrili loptu rivalima i demonstrirali silu pokazavši zašto su se prošetali do titule...

Iz poseda lopte i pas igre, Siti je lagano načeo svonsi kada je David Silva u 12. minutu konvertovao asistenciju Rahima Sterlinga. A četiri minuta kasnije je Sterling bio strelac. Ovoga puta ga je na petercu pogodio Delf. I sve je tada bilo jasno...

Najlepši momenat meča je ipak bio evrogol Kevina De Brujnea u 54. minutu koji je ispalio projektil sa 20 metara u mrežu Labudova.

Desetak minuta kasnije je Sterling iznudio i promašio penal, ali je na odbijenu loptu od stative natrčao Bernardo Silva i pogodio praznu mrežu. Tačku je stavio Gabrijel Žezus u 88. minutu posle sjajne lopte zaboravljenog Jaje Turea. Imao je Siti još gomilu šansi, ali je golman Fabijanski spasao Svonsi rezultatske katastrofe... Na kraju su navijači utrčali da proslave titulu sa svojim miljenicima.

Do kraja prvenstva je četiri kola, a Siti je na dobrom putu da probije magičnu granicu od 100 bodova koju do sada nije probio niko pre njih. Rekorder je Murinjov Čelsi iz sezone 2004/05 sa 95 bodova. Do kraja Građani igraju sa Vest Hemom, Hadersfildom, Brajtonom i Sautemptonom. Blizu su i rekorda po broju postignutih golova. Trenutno su na cifri od 98, a rekord drži Anćelotijev Čelsi iz sezone 2008/09 sa 103 gola. I taj će da padne...

PREMIJER LIGA - 35. KOLO

Utorak

Brajton - Totenhem 1:1 (0:0)

/Gros 50. penal - Kejn 48/

Sreda

Bornmut - Mančester junajted 0:2 (0:1)

/Smoling 28, Lukaku 70/

Četvrtak

Lester - Sautempton 0:0

Subota

VBA - Liverpul 2:2 (0:1)

/Livermor 79, Rondon 88 - Ings 4, Salah 72/

Votford - Kristal Palas 0:0

Nedelja

Arsenal - Vest Hem 4:1 (0:0)

/Monreal 51, Remzi 82, Lakazet 85, 89 - Arnautović 64/

Stouk - Barnli 1:1 (1:0)

/N'Dijaje 11 - Barns 62/

Mančester Siti - Svonsi 5:0 (2:0)

/David Silva 12, Sterling 16, De Brujne 54, Bernardo Silva 64, Gabrijel Žezus 88/

Ponedeljak

21.00: (2,45) Everton (3,20) Njukasl (3,00)

*** Kvote su podložne promenama