Salah daje, Salah asistira, Salah sve radi! Liverpulova rutina! (VIDEO)

Konačno i Liverpul da pobedi kad mora! I kad treba! Liga šampiona je za Redse danas mnogo bliža posle trijumfa nad Sautemptonom potpisana autorskim delima Mohameda Salaha i Roberta Firmina. Drugoplasirani Junajted sada Liverpulu beži samo dva boda, tako da Jirgen Klop ima razloga za zadovoljstvo.

Pamtiće ovaj dan harizmatični nemački stručnjak, pošto je protiv ekipe Dušana Tadića stigao do 50.pobede u Premijer ligi. Nije mu bilo teško da to uradi, pošto je Salah bio u šampionskom modu, tim pre što je za dostojnog saradnika imao Roberta Firmina. A to je od krucijalne važnosti za uspešnost sistema Jirgena Klopa.

Sautempton nije mogao da se otme iz kandži velikog favorita. Nije imao taj inidividualni kvalitet. Rasplet je počeo da se nazire već u šestom minutu. Prepoznatljivom loptom u prostor ka Salahu Liverpul je napravio prednost, usledila je precizna povratna lopta na koju je natrčao Firmino i smestio je u mrežu. Nije tu bilo šansi da Mekkarti interveniše.

Ponovo je Salah imao tu privilegiju da raznosi protivničkog odbranu. Egipćanin je bio raspložen, provocirao je grešku rivala i sačekao trenutak da mu se Firmino revanšira na asistenciji. Sjajno je Brazilac odigrao u for, a Salah bio najbrži, najspretniji i stigao do 22.gola u sezoni.

Liverpul kao retko kada ove sezone nije skakao po živcima navijača. Prosto Sautempton je bio nemoćan da unese dozu dramatike u ovaj susret. Liverpul je mogao (čak i morao) da zabeleži ubedljiviji trijumf. Mnogo su promašili Firmino i Sane.

ENGLESKA 1 - 27. KOLO

Subota

Totenhem - Arsenal 1:0 (0:0)

/Kejn 49/

Everton - Kristal Palas 3:1 (0:0)

/Sigurdson 46, Nijase 51, Dejvis 75 - Milivojević 83pen/

Stouk - Brajton 1:1 (0:1)

/Šaćiri 68 - Izkvijerdo 32/

Svonsi - Barnli 1:0 (0:0)

/Ki 81/

Vest Hem - Votford 2:0 (1:0)

/Ćićarito 38, Arnautović 78/

Mančester Siti - Lester 5:1 (1:1)

/Sterling 3, Aguero 48, 53, 77, 90/

Nedelja

Hadersfild - Bornmut 4:1 (2:1)

/Pričard 7, Munije 27, 66, Van la Para 90+5 - Stanislas 14/

Njukasl - Mančester Junajted 1:0 (0:0)

/Riči 72/

Sautempton - Liverpul 0:2

/Firmino 6, Salah 42/

Ponedeljak

21.00: (1,45) Čelsi (4,40) VBA (7,50)

*** kvote su podložne promenama