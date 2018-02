Šalke ima kompleks!

Jup Hajnkes nije poznat kao trener koji previše rotira, ali baš se i nije očekivalo da sredinom nedelje u kup utakmici protiv trećeligaša Paderborna izvede gotovo najjači tim, sve sa Levandovskim, Milerom, Robenom, Humelsom, Alabom, Kimihom... Bavarci su očekivano sravnili sa zemljom slabašnog rivala, no sada se postavlja pitanje s kakvim će snagama na Šalke, s obzirom na to da je tu „pred nosom“ i prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv Bešiktaša. Istina, šampion ima ogromnu bodovnu zalihu i praktično je rešio pitanje titule, pa ipak – derbi je derbi.

Hajnkesovi momci su u seriji od 11 pobeda od početka decembra i bez obzira na to s kakvim timom izađu na megdan Šalkeu pripašće im uloga favorita. Pogotovo jer Rudari u novoj godini grcaju na svakom koraku. Jedna pobeda i samo četiri boda od mogućih 12...

Momci iz Gelzenkirhena postigli su gol na svakom od poslednjih osam gostovanja, dok se Bajern mreža tresla na šest od prethodnih sedam utakmica pred svojim navijačima. Ovo jasno ukazuje da GG i te kako dolazi u obzir.

Dva kluba važe za velike rivale, još od one sezone kada su Bavarci u poslednjim minutama šampionata na uštrb Šalkea došli do titule, međutim, navijači kraljevsko plavih baš dugo nisu se radovali trijumfu nad Bajernom. Poslednji put to se dogodilo u kupu pre sedam godina, a u prvenstvu, u Minhenu, još 2009. Kompleks će očito biti najveći rival Tedeskovog tima i ovog vikenda...

NEMAČKA 1 - 22. KOLO

Petak

RB Lajpcig - Augzburg 2:0 (1:0)

/Upamekano 17, Keita 70/

Subota

15.30: (1,55) Leverkuzen (4,10) Herta (6,00)

15.30: (1,35) Dortmund (5,00) Hamburger (9,00)

15.30: (1,90) Ajntraht (3,50) Keln (4,20)

15.30: (2,15) Hanover (3,35) Frajburg (3,50)

15.30: (1,65) Hofenhajm (3,80) Majnc (5,50)

15.30: (1,30) Bajern (5,70) Šalke (9,00)

Nedelja

15.30: (2,60) Štutgart (3,25) Menhengladbah (2,75)

18.00: (2,05) Verder (3,40) Volfzburg (3,70)

*** kvote su podložne promenama

