Šalkeov problem su gostovanja

I Leverkuzen i Šalke pobedama u prethodnoj rundi prekinuli su loše mini-serije, pa ovaj okršaj dočekuju s optimizmom i puni samopouzdanja. Ove sezone očekuje nas paklena borba za Ligu šampiona u Nemačkoj – od drugog do trećeg mesta uoči ovog kola razlika je bila svega tri boda – i ova dva tima slove za kandidate da se na kraju trke nađu u prva četiri.

Bajer u ovaj susret ulazi kao blagi favorit. Ne samo zbog domaćeg terena i činjenice da Šalke igra primetno lošije na strani, već zbog evidentno lošije forme Rudara u nastavku šampionata i samo dva trijumfa u šest utakmica. Lever u svojim redovima i senzaciju ovosezonskog izdanja Bundeslige u liku Liona Bejlija, za kog su već zagrizli mnogi premijerligaši, a tu je i preporođeni Kevin Foland. Hajko Herlih odlično je posložio tim i pokazao da se radi o stručnjaku s ozbiljnom perspektivom.

Kod njegovog kolege s klupe Šalkea – Domenika Tedeska, takođe se nazire veliki potencijal, no gostovanja mu prave veliki problem. Od početka novembra, pa evo sve do kraja februara jedana jedina „trojka“ i to protiv slabašnog Štutgarta.

Ono što govori u prilog eventualnom pokušaju da se pojuri dvojka jeste tradicija. Od 2014. ovi rivali susreli su se osam puta i gost je slavio u pet navrata, a domaćin samo jednom. Ali trenutna situacija nalaže drugačije. GG došlo je u četiri od pet poslednjih utakmica...

BUNDESLIGA - 24. KOLO

Petak

Majnc - Volfsburg 1:1 (1:1)

/Muto 44 - Brekalo 6/

Subota

Hofenhajm - Frajburg 1:1 (0:0)

/Kramarić 57 - Petersen 66. penal/

Bajern - Herta 0:0

Hanover - Menhengladbah 0:1 (0:0)

/Kramer 73/

Štutgart - Ajntraht 1:0 (1:0)

/Tomi 13/

Verder - Hamburger 1:0 (0:0)

/Van Drongelen 87. autogol/

Nedelja

15.30: (1,95) Leverkuzen (3,50) Šalke (3,90)

18.00: (1,55) RB Lajpcig (4,10) Keln (6,00)

Ponedeljak

20.30: (1,50) Dortmund (4,30) Augsburg (6,50)

*** kvote su podložne promenama

