Finiš kvalifikacija za Kup Afrike rešio je još neke dileme oko putnika na veliko takmičenje. Nije bilo previše neizvesnosti u grupama koje su se igrale u subotu popodne, a tri selekcije, među najjačima na kontinentu, Mali, Senegal i Obala Slonovače, protutnjale su do prvenstva.

Obala Slonovače je lakim trijumfom nad Ruandom overila prolaz na Kup Afrike, a veću pažnju je izazvala odluka sudije da dozvoli da se utakmica igra, iako je jedan tim imao žute, a drugi narandžaste dresove! Za gledaoce je bilo pravo mučenje pratiti kako 20 igrača u gotovo identičnim dresovima napadaju jedni druge...

Senegal i Madagaskar su u grupi A igrali za svoju dušu, jer su se obe selekcije plasirale na Kup Afrike. Domaćin, koji je i pobednik grupe, dobio je meč sa rutinskih 2:0, a oba pogotka postigao je Mbaje Nijang.

Komorima je trebalo čudo, ubedljiva pobeda u Kamerunu, da bi preskočili domaćina i plasirali se na veliko takmičenje, a to se, naravno, nije dogodilo. Kamerun je slavio sa glatkih 3:0. Napadač Crvene zvezde Ben nije ni otputovao na ovu utakmicu.

U grupi C Burundiju je odgovarao i remi protiv Gabona, da osvojio drugo mesto. Sve je bilo otvoreno do 76. minuta, kada je domaćin poveo, ali je samo šest minuta kasnije i primio gol. Tenzija na terenu je trajala do samog kraja, ipak, Gabon nije uspeo da dođe do drugog pogotka i prolaza.

Gvineja Bisao remijem sa Mozambikom osvojila prvo mesto u grupi K i šansu da se nađe na velikom takmičenju.

KUP AFRIČKIH NACIJA, KVALIFIKACIJE - POSLEDNJE KOLO

Subota

Grupa A

Senegal – Madagaskar 2:0 (1:0)

/Nijang 27, 56/

Grupa B

Kamerun – Komori 3:0 (1:0)

/Čupo-Moting 37, Bitang 53, Ekambi 89/

Grupa C

Burundi – Gabon 1:1 (0:0)

/Amisi 76 – Ngando ag 82/

Mali – Južni Sudan 3:0 (2:0)

/Kulibali 17, Đenepo 28, Traore 90/

Grupa F

Gana – Kenija 1:0 (0:0)

/Šlup 83/

Grupa H

Obala Slonovače – Ruanda 3:0 (1:0)

/Pepe 7, Bejli 67, Korne 72/

Grupa J

Niger – Egipat 1:1 (0:0)

/Mutari 82 – Trezege 47/

Grupa K

Gvineja Bisao – Mozambik 2:2 (1:0)

/Piketi 13, Mendi 90 – Ratifo 48, Divrasone 89/

Zambija – Namibija 4:1 (1:0)

/Mulenga 13, 82, Malama 55, Kambole 90 – Šalulie 90/

Nedelja

14.00: (1,45) DR Kongo (3,90) Liberija (7,50)

14.00: (1,80) Zimbabve (3,25) Kongo (4,60)

15.00: (3,05) Centralnoafrička Republika (3,00) Gvineja (2,40)

16.00: (2,20) Benin (2,95) Togo (3,50)

16.00: (2,30) Tanzanija (3,50) Uganda (2,75)

16.00: (1,50) Zelenortska Ostrva (3,70) Lesoto (7,00)

18.00: (2,85) Libija (2,95) Južna Afrika (2,55)

