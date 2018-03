Horhe Sampaoli

Sam selektor je ideju da se tri meseca pred početak Mundijala prijateljske utakmice igrao protiv Italije i Španije nazvao “samoubistvom”. Jer dok drugi već imaju formiran kostur tim za najveću svetsku smotru Horhe Sampaoli je još u potrazi za svetim gralom iliti idealnom formacijom koja će izvući najbolje iz njegovog tima. Mediji to lutanje zovu drugačije. Opsesijom. Promenom radi nje same.

Dnevnik Ole tako izvlači zanimljiv podatak: na poslednjih 10 utakmica selektor Argentine je promenio četiri formacije, 37 startera i napravio ukupno 45 promena u timu. Po meču prosečno četiri i po.

Pa su tako 9. januara 2017. godine protiv Bazila igrali: Romero - Otamendi, Majdana, Merkado - Hoze Luis Gomez, Bilja, Banega, Di Marija - Mesi, Dibala, Iguain. A onda u madridskoj katastrofi i debaklu od Španije (1:6) sasvim drugi tim: Romero - Bustos, Otamendi, Facio, Taljifiko - Maskerano, Bilja - Lo Selso, Banega, Meza - Iguain.

Manje od tri meseca pre početka Mundijala čini se da Sampaoli ni sam nije siguran u kom pravcu da krene. Nije problem ni da proba, problem je što se čini da ne izvlači pouke, iako je jasno da on nije od trenera koji se baš i ne razumeju u fudbal. Ne, Sampaoli ga drži u malom prstu i baš zato nije jasno zašto sve ovo radi?

Do početka Svetskog prvensta Gaučosi će igrati još sa Bolivojom, Izraelom i još jednim neimenovanim protivnikom. A niko se još ni ne usuđuje da prognozira koji će tim Sampaoli povesti u Rusiju, još manje ko će mu činiti prvu postavu.

U odnosu na tu utakmicu sa Brazilom juna prošle godine, Sampaoli je napravio osam izmena u timu za duel sa Singapurom, pa onda šest za meč sa Urugvajem (to još i može da se opravda, jer - Singapur), pa onda tri do Venecuele, pet do Perua, dve za Ekvador, četiri za Rusiju, još četiri za susret sa Nigerijom, čak osam za okršaj sa Italijom i pet u odnosu na taj za poslednji sudar sa Španijom.

Di Marija je bio starter u svakoj utakmici, osim zbog povrede u ovoj poslednjoj. Nikolas Otamendi je jedini drugi igrač koji je odigrao 90 odsto utakmica u ovom ciklusu (nije igrao protiv Singapura). Paulo Dibala je igra u prve četiri, pa posle nije ni zvan. Enco Perez je u tim uleteo tek u ključnom sudaru sa Ekvadorom u Kitu. Havijer Maskerano je protiv Španije prvi put igrao kao vezista. Dalje, Akunja je igrao levog, pa desnog beka, uz to i vezistu. Primera ima još ihaha.

Svemoćni Lionel Mesi i Otamendi - jedini sigurni u avionu za Rusiju. Čak i Di Marija nije siguran. Sampaoli je prosto opsednut promenama. I ne može toga da se otarasi.

(FOTO: Action Images)