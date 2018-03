Mančester Junajted ponovo može sebe da nazove prvim pratiocem gradskog rivala Sitija. Crveni đavoli su na Old Trafordu pobedili Svonsi sa 2:0 u 32. kolu Premijer lige i produžili prvenstvenu seriju uspeha na četiri meča. A pamtiće se ova utakmica i po golu Aleksisa Sančeza kojim je postavio konačan rezultat. Na to je Čilenac dodao i asistenciju, pa se može reći da je bio i najbolji akter duela na Old Trafordu.

Bila je tako “murinjovska” utakmica, Junajted je već u prvih 20 minuta postigao oba gola i rešio sve dileme oko konačnog ishoda. Ako je ona uopšte i postojala. Već u petom minutu Sančez je proigrao Romelua Lukakua koji je na taj način došao do značajnog ličnog rekorda - 100. gola u Premijer ligi.

Dobru partiju Aleksis Sančez je krunisao 15 minuta kasnije kada je je preciznim udarcem pogodio donji desni ugao gola Svonsija. Valjda bi to mogla da bude i najava boljih partija skup plaćenog Čileanca u dresu slavnog mančesterskog kluba.

U drugom poluvremenu, očekivano, Junajted je potpuno zaključao sve prilaze svom golu. U dva navrata je domaćin opasno zapretio, ali udarci Sančeza i Huana Mate nisu pronašla put do mreže.

Bilo kako bilo, jasno je da će Svonsiju ovaj poraz otežati borbu za opstanak u Premijer ligi, mada teško da je iko i mogao da očekuje drugačiji ishod od keca danas na Old Trafordu.

A kada smo kod opstanka, izuzetno važnu pobedu u toj borbi upisao je Vest Hem na krilima magične igre Marka Arnautovića. Ekipa iz istočnog Londona pregazila je na svom stadionu Sautempton sa 3:0.

Na taj način Čekićari su konačno prekinuli niz od tri prvenstvena poraza, dok je Sautempton ostao u opasnoj zoni na tabeli i čekaju ga pakleni dani u borbi za opstanak.

Arnautović je bio heroj Vest Hema sa dva pogotka, u 17. i četvrtom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena. Praktično je londonski klub sve završio već u prvom poluvremenu, jer je stekao tri gola prednosti.

A sve je počelo pogotkom Žoaa Marija u 13. minutu. Inače, reprezentativac Srbije Dušan Tadić zauzeo je svoje mesto u startnoj postavi Sautemptona, a utakmicu je završio sa žutim kartonom.

Deluje i da navijači Njukasla konačno mogu malo da odahnu, jer su njihove Svrake pobedom od 1:0 nad gostujućim Hadersfildom napravio bezbednu distancu u odnosu na timove koji su na dnu tabele. Pitanje pobednika rešio je, deset minuta pre kraja, Ajoze Perez posle asistencije Kenedija.

Premijer liga, 32. kolo:

Subota:

Kristal Palas - Liverpul 1:2 (0:1)

/Milivojević 13pen - Mane 49, Salah 84/

Brajton - Lester 0:2 (0:0)

/Ibora 83, Vardi 90+6/

Mančester Junajted - Svonsi 2:0 (2:0)

/Lukaku 5, Sančez 20/

Njukasl - Hadersfild 1:0 (0:0)

/Perez 80/

Votford - Bornmut 2:2 (1:0)

/Kiko 13, Pereira 50 - King 43, Defo 90+2/

VBA - Barnli 1:2 (0:1)

/Rondon 83 - Barns 22, Vud 73/

Vest Hem - Sautempton 3:0 (3:0)

/Mario 13, Arnautović 17, 45+4/

18.30: (9,00) Everton (5,00) Mančester Siti (1,35)

Nedelja

14.30: (1,33) Arsenal (5,40) Stouk (8,50)

17.00: (2,45) Čelsi (3,30) Totenhem (2,95)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama