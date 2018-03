Rafa Benitez ne želi da prizna da se ogrešio o Aleksandra Mitrovića, koji nije dobio adekvatnu šansu u dresu Njukasla, ali je za samo nekoliko mečeva u Čempionšipu pokazao da je prerastao ran takmičenja.

Benitez je ove sezone na treninzima koristio GPS i došao do zaključka da srpski napadač nije dovoljno trudio, a podseća da je prošle sezone u Čempionšipu Dvajt Gejl postigao 23 gola, a Deril Marfi šest i da su to razlozi zbog kojih Mitrović nije igrao.

Srpski golgeter je sredinom nedelje poručio da je Njukasl prošle sezone igrao previše taktički, dok mu ofanzivna igra Fulama znatno više odovara.

Benitez je na pitanje da li je zadovoljan Mitrovićevim dao pomalo sarkastičan odgovor.

„Da, ali dve stvari. Prva je da je Mitrović postigao golove u Čempionšipu (ne Premijer ligi) i stvarno mi je drago zbog njega. Kao što sam rekao ranije, nadam se da će postići 20 pogodaka. Tako će biti mnogo bolje za njega, ali i za nas. Druga stvar, mi smo bili najbolji tim u Čempionšipu, tako da ne želim da ljudi imaju pogrešnu sliku. Bili smo najbolji u Čempionšipu, postigli smo više golova od bilo koga (85), Fulama, Noriča.. Primili smo najmanje golova (40), uz Brajton, tako da smo bili najbolji tim. Bili smo prvi, imali smo najviše udaraca u gol od svih, napadali smo“, rekao je Benitez.

Mitrović ni tada nije bio u planovima Španca, baš kao što nije bio ni na početku ove sezone.

„Naš stil fudbala je bio vrlo ofanzivan i imali smo jednog ključnog igrača, a to je bio Dvajt Gejl. On je postigao 23 gola, iako dva meseca nije igrao. Daril Marfi je postigao šest. Kada pričamo o tome ne smemo da zaboravimo da smo bili najboli u Čempionšipu, napadački tim, koji je stvorio mnogo šansi. Imali smo balans u napadu i odbrani, to je razlog zbog kojeg smo bili prvi. To je jedna stvar. Takođe, donosio sam odluke, a tim je izgledao vrlo dobro, imali smo neke igrače“.

Mitrović je postigao pet golova na poslednje četiri utakmice i pokazao povratak u veliku golgetersku formu.

„Otišao si u januaru, imaš pred sobom Svetsko prvenstvo, i prilika je tu. Mitrović igra dobro u Čempionšipu, fino, savršeno. Nadam se da će postići 20 golova, što bi bilo dobro za sve. To je naslov, ako žeite. To je dobro za njega i za nas, i to je to“, zaključio je Benitez.

