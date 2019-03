Prošlo je punih 20 godina, pa je sada lako priznati grešku. Životno iskustvo i sve što je posle Engleske pregurao u karijeri učinili su Sava Miloševića mudrijim, iskusnijim. Da sada može da vrati vreme, sigurno ne bi pljunuo ka navijačima Aston Vile, svojim navijačima, posle čega mu je karijera na Ostrvu bila završena.

Imao je mladi Milošević muka i sa navijačima Partizana, ali ovde se preko toga, pogotovo tada, nekako prelazilo. U Engleskoj takvi gafovi momentalno znače i kraj u klubu.

„Ta utakmica protiv Blekburna je i dalje najveća glupost u mom životu. Bilo je to toliko glupo, da ne znam ni zašto sam to učinio. To je jedna od onih stvari koje nikako ne možete da objasnite. Voleo bih da to nisam uradio. Bio sam mlad i to mi je bila lekcija, ali bio je i tužan način da završim karijeru u Aston Vili, jer sam voleo i klub i navijače“, priznaje danas Milošević u intervjuu za britanski Telegraf.

Nije baš sve bilo tako crno, navijači Vile, oni koji su oprostili ispad Miloševiću, još ga pamte po spektakularnom golu protiv Lidsa u finalu Liga kupa na Vembliju, koji je klubu iz Birmingema doneo trofej. I njime je ućutkao one koji su ga nazivali “Miss-a-lot-šević” (mnogo promašuje).

“Finale Liga kupa je bilo sjajno. Postigao sam skoro 300 golova u karijeri, ali taj mi jedan od tri najdraža. Imam i dalje slike slavlja posle pobede. Znao sam za nadimak koji su mi dali navijači i tada me to pogađalo. Sada mogu da se smejem, jer sam prošao mnogo toga posle u životu. Možda nisam postigao golova koliko sam želeo u Aston Vili, ali jesam neke vrlo bitne pogotke”.

Nekadašnji srpski golgeter je priznao i da je imao dosta problema kada je došao iz Partizana u Aston Vilu. Iako su ga svi toplo dočekali i primili u tim, imao je muka jer nije znao engleski jezik, dok je u njegovom rodnom kraju u Bosni i dalje trajao rat.

“Rat je još trajao u mom kraju kada sam došao u Englesku i zbog toga mi je bilo veoma teško. Moj otac, brat, mnogo prijatelja, borili su se na srpskoj strani i zvao sam ih svakog dana da vidim šta se događa i da li je sve u redu. Trudio sam se da u Birmingemu budem uvek pozitivan, da mi focus bude na fudbalu, ali nisam uspevao. Pogotovo je ljudima u Engleskoj bilo teško za objasniti šta se zaista dešava,pa nisam mnogo ni pričao na tu temu”.

Milošević je u sećanjima navijača Aston Vile ostao i po tome što je igrao sa maramom oko glave. A, do toga je došlo potpuno slučajno.

„To je bio nesporazum. Kada sam došao u Englesku, nosio sam maramu, jer sam tako igrao nekoliko utakmica za Partizan, pošto sam imao posle jedne nezgode 12 šavova na glavi. Ali, kada sam došao u Aston Vilu, klub je počeo da prodaje marame, pa sam morao da je nosim još neko vreme. Na kraju sam je skinuo kada sam shvatio da ne mogu lepo da udarim loptu glavom“.

Milošević je Englezima progovorio i o porodičnoj tragediji od pre nekoliko godina, kada je njegov deda ubio njegovog oca.

„Ne mogu da objasnim šta se dogodilo. Ali, verujem u boga i verujem da se stvari događaju sa razlogom. Bilo je to veoma teško vreme za mene i moju porodicu, ali čuvam svoju veru u boga. Na sreću, imam troje divne dece i oni su mi pomogli da preguram sve to“, priznao je Savo Milošević.

