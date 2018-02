Sećanja Marka Gobeljića na ludu jesen: Zagrevam se pred Arsenal i pitam se šta ću da igram

Marko Gobeljić

Kada nedostaje zadnji vezni - hajde Gobelja! Kada nedostaje levi bek - opet Gobelja! Kada treba da odmori neko od standardnih krila - opet Gobelja!

Kada pitate igrače o kvalitetima rođenog Kraljevčanina reći će vam da se tako pozitivan lik retko sreće!

Kada pitate navijače, alergične na skupu kupovinu igrača iz domaćih klubova, reći će vam da je Marko Gobeljić jedan od najboljih poteza u letnjem prelaznom roku.

Kada ga danas pitate na kojoj poziciji igra, on uz osmeh odgovara: "Ne znam"... Međutim, ponosan je na ludu jesen i sopstveni rolerkoster na terenima od Beograda do Krasnodara.

"Da mi je neko od najboljih drugara pre šest meseci rekao da ću igrati levog beka u Zvezdi i to protiv Arsenala, rekao bih im da se drogiraju. Ali ima ta priča o meni na levom beku istoriju. Igrali smo u Krasnodaru, Anđelko je osetio bolove u 70. minutu. Prvobitan plan je bio da uđem desno, a da Žule ode levo. Međutim, Miloje je video Vandersona na toj strani. Kaže on meni: Idi tamo Gobelja", priča Zvezdin univerzalac za MOZZART Sport.

Posle toga je uspešno obavio zadatak i na prvom večitom derbiju, zatim više nego dostojno zamenio Milana Rodića na Emirejtsu i Kelnu.

"Baš sam ponosan kako sam to odradio, pa videli ste kolika mi je slika izašla u engleskim novinama (smeh prim.aut). Još su stavili naslov Betmen zbog mog donjeg veša. Šalu na stranu, sad sam se navikao da imam sve uloge. Nadam se da će tako biti i na proleće".

Dugo se u vulkanu velikih očekivanja pekao i pred beogradski susret sa Arsenalom. Izašao je na teren kao da će od prvog minuta biti u postavi.

"Sećate se, tada je Kanga imao problem sa mišićem. Nije se znalo do poslednjeg trenutka da li će biti u postavi. Zbog toga se nas 12 zagrevalo. Ja sam bi tu za ne daj bože, ako Kanga ne bude mogao. Gledam onaj tim i razmišljam: Dobro, šta ću ja da igram ako Kanga ne bude mogao. Verovatno će se Krstičić pomeriti gore, a ja da peglam sa Donlaldom".

Na brojku od 26 utakmica u Zvezdinom dresu može da bude ponosan.

"Nije to jedini podatak. Ne znam ko je izračunao, ali sam se baš osetio sreću kada sam na MOZZARTU video da kao levi bek u prvom večitom derbiju nisam izgubio nijedan duel. Opet sam igrao levog beka, sudarao se sa Jankovićem i Đurđevićem. Ekstra je sve ispalo. Neverovatno kako su mi se slagale kockice".

Ta njegova polivalentnost ima istoriju još iz kruševačkog Napretka.

"Tamo sam bio desni bek. Jedan trening, drugi trening... I onda tadašnji trener Napretka Dragan Ivanović odluči da me stavi gore. Bio sam neki polušpic, dao onaj gol Zvezdi. Tada sam upao u oko javnosti. Možda ne bi došao u Zvezdu i preživeo sve ovo da tada nisam zablistao na Marakani".

Piše: Darjan NEDELJKOVIĆ;

Foto: Star Sport.