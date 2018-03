Seltik nudi 1.500.000 evra za Vujadina Savića!

Vujadin Savić

Oseća veličinu kluba i mnogo bitnije - odlično igra! Strogo fudbalski: Crvenoj zvezdi bilo bi najpametnije da Vujadina Savića zadrži u Ljutice Bogdana što je duže moguće. Međutim, aveti prošlosti opterećuju. Finanijske aveti. Svaki dinar je bitan na stadionu "Rajko Mitić", pa se nijedna ne može unapred odbiti. A ovu poslednju mogao bi da donese Seltik, koji je prema pisanju Sportskog žurnala spreman da izdvoji 1.500.000 evra za Vujadina Savića!

Da li će do transfera doći ili sigurno će zavisiti i od uslova koji će biti ponuđeni 27-godišnjem štoperu, jer iako je dobro poznato koliko on voli crveno-bele nije tajna ni da klub Brendana Rodžersa može da mu ponudi višestruko veću platu. Na konačnu odluku uticaće i to da li će Zvezda uspeti da i sledeće sezone osigura plasman u grupnu fazu nekog od evropskih takmičenja, jer se puni i klupska kasa, a svakako će osnovna ideja biti - zadržati Savića makar do kraja evropskih kvalifikacija.

A za dalje? Niko to ne može sa sigurnošću da tvrdi. Sportski žurnal navodi da je Savić od zime i na meti nekoliko francuskih klubova, da ističe da se šuška o interesovanju lionskog Olimpika.

"Fudbal je igra u koju nikad ne znate šta će da bude sutra. Zvezda živi od transfera. Ovde sam, lepo mi je. Ne znam koliko ću da se zadržim, da li do leta ili do kraja života. Presrećan sa m ovde. O Budućnosti neka brine klub" , baš juče je rekao Savić odgovarajući na pitanja Zvezdinih navijača na klupskom sajtu.

Foto: Star Sport