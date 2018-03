Ni Premijer liga, ni španska Primera! Oči ovdašnje fudbalske javnosti od kraja januara usmere su ka Čempionšipu! Tamošnji klubovi (čitaj Fulam i Kardif) počeli su ozbiljno da rade za prosparitet srpskog fudbala.

Primer jedan: posle godinu ipo dana čekanja na ozbiljniju šansu u Liverpulu Marko Grujić je dobio ruku poverenja u Liverpulu. Postao je standardni član ekipe koja ruši sve pred sobom i krči put ka Premijer ligi. Dovoljno da selektor Mladen Krstajić trlja ruke.

Primer dva: golgeterski njuh Aleksandra Mitrovića nije se ugasio u tami klupe za rezervne igrače u Njukaslu. Snažni napadač ponovo je rođen na rukama trenera Fulama Slaviše Jokanovića. Postigao je već sedam golova za ekipu iz Londona. Dovoljno da se svaki njegov potez isprati, a Mladen Krstajić ponovo trlja ruke. Baš kao i slučaju Marka Grujića.

Dvojica srpskih internacionalca iz Čempionšipa su u razgovoru za naš portal podvukli crtu igračke rehabilitacije, apostrofirali su kako ih je neka više sila povukla u Kardif, odnosno Njukasl. Jer bili su u razmišljanjima drugih klubova. Posebno Mitrović koji je bio na pola koraka da završi posao sa Anderlehtom. Usledio je preokret, čak i pomalo smešna situacija.

“Pa, nije bilo smešno. Nimalo. Ali na kraju kad podvučem crtu mislim da nisam prošao ništa gore nego da sam završio u Anderlehtu. Jer ni u Čempionšipu se ne igra ništa gori fudbal nego u Belgiji. Ako se ne igra i bolji. A sigurno je zahtevniji, fizički teži. Mislim da je čak dolazak u Fulam bio najbolji potez za karijeru“, istakao je Aleksandar Mitrović.

Kada je bilo jasno da će na kratko napustiti Enfild Marko Grujić je bio zatrpan ponudama. Dugo je u njegovoj glavi postojala dilema - boriti se za opstanak u Premijer ligi, ili otići u ekipu kao što je Kardif... U prevodu, boriti se za vrh.

„Malo me je sreća pogledala kada je odabir kluba u pitanju. Postojala je mogućnost da odem u Aston Vilu ili Midlzbro, čak u neki od klubova iz Premijer lige. Na kraju je sve ispalo - perfektno. Bolje ovako, jer se pobedama podiže i samopouzdanje. Neću da kažem kako je Čempiošip isto što i Premijer liga, ali uveren sam da ću u junu, kada budem odigrao još nekoliko utakmica, biti 30 posto bolji igrač. Potrebno mi je bilo ovako nešto. Za mene je ovo prilika karijere“, jasan je Marko Grujić.

MITROVO NOVO ROĐENJE NA JOKANOVIM RUKAMA

Mitrović nije imao sreću da se u Partizanu zakači sa Slavišom Jokanovićem. Međutim, prvi dani u Fulamu bili su nagoveštaj da će Mitroviće buran temperament i blag vojvođanski karakter srpskog stručnjaka biti dobitna kombinacija.

“Mlad sam bio dok je on bio trener u Partizanu, ali pratio sam naravno, iako se nismo poznavali. Sigurno da mi mnogo znači što je ovde. A to što ga dovode u vezu sa Premijer ligom... Znaš kako, Englezi inače jako teško hvale, posebno trenere, a Jokan već ima nešto iza sebe. Dosta iza sebe. I njega već dugo hvale. Zna svoj posao, dobro radi, doći će sve to na naplatu kad tad“, objašnjava Mitrović.

Po proslavama golova se videlo koliko je najbolji srpski napadač patio u sistemu Rafe Beniteza.

“Golovi dođu sami po sebi kad uživaš i igraš dobro, a ja ovde stvarno uživao. I u klubu i u gradu, generalno super se osećam. Kao ekipa dobro guramo, stvarno mnogo šansi i nadam se da ćemo do kraja sezone uspeti da se plasiramo u Premijer ligu. Da li direktno ili kroz baraž svejedno je“, dodaje Mitrović.

„GRUJO, VRATI SE, GRUJO - OSTANI“

Sa druge strane bivši vezista Crvene zvezda je bez treninga debitovao za klub iz Velsa. Malo mu je bilo potrebno da se pohvata sa ekipom, ali je od Nila Vornoka dobio bezgranično poverenje. A kakav utisak je ostavio ilustruju anekete navijača dva kluba. Fanovi Liverpula žele da se vrati sa pozajmice, u ljudi naklonjeni Kardifu veruju da će Srbin biti sa njima i u Premijer ligi.

„Vidim da me hvale na društvenim mrežama. Međutim, osetio sam u gradu da imaju poverenje u mene, da su zadovoljni kako igram. Kada gos se šetam neko mi dobaci: „Marko, trebalo bi ovde da ostaneš“. Naravno, to ne zavisi od mene. Znaju svi da sam igrač Liverpula i to je to“.

Pobede u nizu, devet bodova više od trećeplasiranog Fulama, kontinuitet igara. Reklo bi se da Marko Grujić može da uživa u trenutku.

„Voleo bih da igram ofanzivnije. Samo sam dva puta bio „osmica“. Trener me vidi defanzivnije, kao čoveka koji deluje ispred odbrane. Trener veruje u moju visinu i snau. Kažem, voleo bih da budem opasniji po gol, ali Kardifu odlično ide. Niko na početku sezone ovaj klub nije smatrao favoritom za ulazak u Premijer ligu. Sad je drugačije, ovim momci sa kojima igram su pred uspehom karijere“.

„OVDE NEMAŠ VREMENA DA DIGNEŠ GLAVU“

Na treninzima Liverpula je osetio moć engleskog fudbala, ali mu je i za Čempionšip bio potrebno vreme za prilagođavanje.

„Igramo malo defanzivnije, fizički dosta zahtevno. Gledamo da dugim loptama osvajamo prostor. Protivnici jedva čekaju da zadržimo loptu u sredini. Eto, ja sam napravio onu grešku, ali sve je to odrastanje. Ovde nemate vremena mnogo da razmišljate i dignete glavu. Kažem, mnogo je zahtevna liga, posebno fizički. Jedino su Fulam izdvaja“.

Pojasnio je...

„Oni igraju do noge. To je Jokanov rukopis. Tehnički su najdoteraniji, igraju za oko. Mitar ih nosi. Ali eto igrali su nedavno nerešeno protiv Kvins Park Rendžersa (2:2), praktično nam učinili uslugu. Izgubila je i Vila“.

Grujić stažira u Kardifu, krajnji cilj je poznat. Vratiti se na velika vrata u redove Liverpula. Stručni štab Redsa prati njegtove partije.

„Redovno smo u kontaktu. Ne zove me Klop, ali u njegovom stručnom štabu postoji čovek koji je zadužen za igrače na pozajmicama. Čujemo se pre i posle svak e utakmice. Pita me kako se osećam, obično mi i ponudi brojne paramtre. Čisto da znam šta i kako treba da popravim“.

Slična priča i kada je u pitanju Aleksandar Mitrović.

“Čujem se sa dosta saigrača, sa još nekim ljudima iz kluba... Prate valjda, sigurno da prate. Ali to sad i nema neke veze sa mnom. Ja sam ovde, igrač sam Fulama, jurimo Premijer ligu, pa ide Svetsko prvenstvo, tek onda ćemo da vidimo šta će biti. Naravno, svim srcem sam uz Njukasl i želim momcima da opstanu u eliti. Za mene, videćemo na leto šta će biti“.

Ima onih koji tvrde da su Vulverhempton i Kardif već završili posao i da će od naredne sezone igrati u Premijer ligi. Međutim, Mitrović misli drugačije.

“Ovih prvih pet ekipa deluju kao najozbiljniji favoriti, mada su i Bristol i Preston, svi na bod ili dva. Vulvsi su se malo izdvojili. Jesu se Vulverhempton i Kardif malo izdvojili, ali imaju teška gostovanja do kraja regularnog toka sezone. Vulvsi idu kod Midlzboa i Kardifa. Kardif kod Aston Vile i Derbija, mi smo sve te vodeće već prošli, a bodovi će se svakako gubiti. Uostalom, ovo je takva liga. Ovde se svaka ekipa bori od prvog do poslednjeg minuta, ali u Čempionšipu to stvarno nije faza“.

Pišu: Darjan Nedeljković i Dejan Stanković

(Foto Action Images i MN Press)