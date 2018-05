Iako nema većeg kluba u Evropi koji nije snimao Sergeja Milinković Savića kao potencijalno pojačanja, iz različitih razloga je samo jedan klub na kraju ostao kao favorit za dovođenje srpskog veziste - Pari Sen Žermen.

Prtehodnih meseci se krug potnecijalnih kupaca sužavao. Neki su se odlučili za druga rešenja, nekima je SMS preskup jer Lacio traži makar 100.000.000 evra za Srbina, a početku pregovora će istaći i cenu od 150.000.000.

Barselona i Mančester Siti su nekoliko puta skautirali Sergeja, uverili se da je reč o igraču vrhunske kalse, ali ipak nije došlo do nekih konkretnih koraka i ponuda. Siti i Barsa imaju drugačije planove, okrenuli su se nekim drugim prioritetima, a dostigli su i finansijske limite što se tiče kupovina i plata igrača pa im skupocena investicija u veznom redu kao što je Sergej, nije potrebna ovog leta.

Pominjao se i Real Madrid, madridska Marka je na naslovnici donosila vest da je Sergej tema o kojoj se razmišlja na Bernabeu, ali kako js sezona odmicala tako je postalo jasno da Zidan nerće mnogo menjati ni narednog leta i da bi kapitalno pojačanje moglo da stigne u napad, a nikako u vezni red. Real ima igrače na toj poziciji zbog kojih im Srbin nije neophodan.

U igri su ostali Juventus, Mančester Junajted i Pari Sen Žermen, da bi juče istovremeno otpali Bjankoneri i Crveni đavoli.

Juventusov direktor Marota je potvrdio da oni nisu u igri za Sergeja jer im je preskup što je i bilo očekivano. Iako Maks Alegri od prošlog leta kuka upravi da mu dovede Milinković Savića. Uzalud... Juventus ne želi da plati preko 100.000.000 evra sa srpskog reprezentativca i sruši rekord Serije A. Opredeliće se za neke jefitinije varijante poput Pelegrinija, Kristantea, možda Ramzija i Rabioa ili čak Veratija koji je takođe skup.

Dugo vremena je i Žoze Murinjo sanjao da Milinković Savića pridoda Matiću i Pogbi u veznom redu Mančester Junajteda. Sekulisalo se da je u kontaktima sa igračevim menadžerom Kežmanom kojeg je trenirao u Čelsiju, ostrvski mediji su javljali da je ponuda od 102.000.000 evra otišla u Rim, ali očigledno da je Lacio tražio više. Murinjo je na kraju odustao i u prethodna dva dana praktično dogovorio sve detalje oko brazilskog reprezentativca Freda iz Šahtjora za duplo manje para. Dolazak Brazilca na Old Traford znači i da su zatvorena vrata za transfer Milinković Savića...

Tako je u igri na kraju ostao Pari Sen Žermen. I kvote bukmejkera širom Evrope su juče drastično promenjene. Tako je kvota na PSŽ juče plasa sa 6.50 na 3.00, dok su kvote na ostale klubove porasle. Rimski Korijere delo Sport u današnjem izdanju piše da je PSŽ favorit, pozivajući se na svoje izvore u klubu. Piše se i da je Lacio donedvano razmišljao da zadrži srpskog vezistu možda još jednu sezonu, ali da je prodaja neminovna otkako je klkub ostao bez plasmana u Ligu šampiona. I da je PSŽ prvi kandidat za transfer.

PSŽ još od prošlog leta merka Milinković Savića, a u decembtru je u Lacio stigao faks iz Pariza o namerama da započenu razgovore oko Milinković Savića. Sportski direktor Antero Enrike koji je nekada radio u Portu i poznat je po dobrom osećaju za mlade fudbalere, insistira na transferu. U priču bi da se ubaci i moćni menadžer Žorž Mendeš koji godinama sarađuje sa Svecima, ali je moguće da Kežam i bez njegove pomoči završi transfer u klub za koji je igrao.

Sveci traže kapitalno ppojačanje u veznom tredu, a prvo su pokušavali da dovedu Pol Pogbu. Međutim, ta priča nije mnogo odmakla od početne faze i daleko su veće šanse da će Francuz ostati na Old Trafordu nego da će otići. Što otvara vrata za kupovinu Milinković Savića. Otišali su Mota i Ben Arfa, a klub sigurno napuštaju Pastore i Di Marija, dok Lasana Dijara ima još godinu ugovora, ali i on bi mogao da ode. To ostavlja vezni red Svetaca sa samo trojicom jakih igrača. U pitanju su Verati, Lo Selso i Rabio, s tim što bi ovaj poslednji vrlo lako mogao da ode. Jasno je da im je neophodan igrač kalibra Milinković Savića i zato su spremni da još jednom uzdrmaju fudbalsku palnetu kao prošlog leta sa Nejmarom i Mbapeom.

S obzirom koliko je trvd pregovarač Klaudio Lotito, ne treba očekivati da se dogovor uskoro sklopi. Možda to čak bude i posle Mundijala jer će Italijan tvrditi pazar. Ipak, na kraju mora da proda Sergeja. A u ovom trenutku ima samo jednog kupca koji je spreman da palti 100.000.000 evra i više - PSŽ.

