Serhio Ramos

Još jedno veliko finale Lige šampiona za Real i još jedno finale za Serhija Ramosa. Talisman Madriđana ponovo je pokazao večeras zašto je jedan od najboljih defanzivaca na svetu. Majstorski se nosio sa snažnim Bavarcima, čistio sve lopte koje su padale u peterac i junački se borio za svoj Real.

Zato i blista posle meča, svestan da je klub nadomak ulaska među besmrtne.

"Real je zaslužio da ode na finale u Kijev. Beli DNK nas tera da se borimo do samog kraja, da idemo preko granica, da činimo nemoguće. Zaslužili smo da uživamo, ali i da se spremimo za finale u kojem nas čeka komplikovan rival. Drugi pričaju o nama, a mi pričamo tamo gde treba, na terenu. Tako volimo, tako je najlepše", tvrdi Ramos.

Sjajni kapiten Madriđana potencira zajedništvo u timu.

"Ponosan sam na ovaj tim, uvek sam to govorio. Ovo je nagrada za svu žrtvu, za veliku žrtvu koju smo svi podneli. Moramo da nastavimo da verujemo, znali smo da možemo da odradimo ovo, da možemo do finala. Svaka čast i Bajernu. Mislim da su veliki klub i veliki tim. To demonstriraju godinama. Ali, mi smo bolji, to je sada svima jasno", zaključio je Serhio Ramos.

Foto: Action Images