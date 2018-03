Kada propustite dobrih desetak šansi protiv tima kao što je Barselona, onda kazna mora da vas stigne. To se dogodilo Sevilji, koja je vodila sa 2:0 na Ramon Sančez Pishuanu, propustila gotovo dvocifren broj prilika, a onda su Katalonci za samo dva minuta golovima Suareza i Mesija stigli do velikog boda - 2:2 (1:0).

Sevilja je gotovo 70 minuta blistala na terenu. Franko Vaskez je doveo domaćina u vođstvo u finišu prvog poluvremena, dok je Murijel na početku drugog poluvremena krunisao odličnu ekipe Vinćenca Montele. Ipak, upravo je Murijel odgovoran za najveći broj porupuštenih prilika u prvom delu drugog poluvremena. Gotovo da nije prošao napad u kojem domaćin nije stovrio opasan kontranapad, ali nije uspeo da dođe do trećeg pogotka koji bi i definitivno rešio pitanje pobednika.

Ernesto Valverde je Lionela Mesija do 58. minuta držao na klupi, ali kada više nije imao izbora, morao je da ga uvede u igru i to je ubrzo promenilo čitavu situaciju na terenu. Domaćin je polako padao na fizičkom planu u finišu utakmice, što se odrazilo i na pad koncetracije. To je prvo iskoristio lukavi Luis Suarez u 88. minutu, a samo minut kanije konačan rezultat je postavio Mesi.

Vinćenco Montela je ljutito napustio teren po završetku utakmice, ali igra njegovog tima i te kako može da ga raduje pred utakmicu sezone sa Bajernom na ovom istom stadionu u četvrtfinalu Lige šampiona. Sa druge strane, Katalonci nisu mogli da dođive bolje trežnjenje uoči utakmice sa Romom na Nou Kampu.

PRIMERA - 30. KOLO:

Subota

Đirona - Levante 1:1 (0:0)

/Granel 54 - Morales 68/

Atletik Bilbao - Selta 1:1 (0:0)

/Nunjez 56 - Brais Mendez 92/

Las Palmas - Real Madrid 0:3

/Bejl 26, 51pen, Benzema 39pen/

Sevilja - Barselona 2:2 (1:0)

/Vaskez 36, Murijel - Suarez 88, Mesi 89/

Nedelja

12.00: (2,00) Espanjol (3,30) Alaves (4,00)

16.15: (4,20) Leganes (3,40) Valensija (1,92)

18.30: (2,40) Eibar (3,30) Sosijedad (3,00)

18.30: (3,80) Malaga (3,35) Viljareal (2,05)

20.45: (1,25) Atletiko Madrid (5,80) Deportivo la Korunja (12,00)

Ponedeljak

21.00: (2,15) Hetafe (3,35) Betis (3,50)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action images