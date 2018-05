Unaj Emeri

Mikel Arteta je mačka u džaku. Može da bude veliki, ali niko to zasigurno ne zna. Luis Enrike je tražio možda previše od Arsenala. Odavno to nije tim koji se zaleće s velikim obećanjima o napadu na evropske titule. Unaj Emeri? Zluradi će se smejati. Govoriće da to nikako ne može biti čovek koji može da vrati Arsenal u sam vrh evropskog fudbala. Pa on nije napravio nikakav iskorak ni u Pari Sen Žermenu?! Kako onda može da od posrnulih Tobdžija napravi nešto?

I tu je prva greška u koracima. Jer šta god ko pričao, Arsenal neće početi najednom da ulaže gigantske svote novca. Bar ne dok Sten Krenke i Ališer Usmanov, najveći akcionari, ne reše ko je tu zaista glavni. Arsenal je, naime pod Arsenom Vengerom prihvatio filozofiju po kojoj je identitet kluba, insistiranje na lepršavoj, napadačkoj igri, u stvari najvažniji. To što je poslednjih sezona takvo opredeljenje povuklo klub na dole? Ima malo i do toga da je Vengera pregazilo vreme, da je pod stare dane dozvolio emocijama da rukovode njegovim odlukama. Na kraju krajeva, i Mančester junajted je odustao od ideje da uvek bude spektakularan i kad je izostajanje iz Lige šampiona počelo da bude uobičajeno doveo Žozea Murinja da mu donese instant rezultat, na kakav god način.

Sudeći po ovom novom potezu Arsenalove uprave, u Londonu su ipak odlučili da ostanu verni osnovnoj ideji. A ako je zaista tako, onda je Unaj Emeri pravi izbor. Da, nije uspeo da se izbori s nabujalim egom u svlačionici na Parku prinčeva, ali takve megazvezde na Emirejtsu neće ni imati. Imaće, najblaže rečeno, prosečan evropski tim, koji je u polufinalu s Atletikom mogao jasno da vidi gde je. Čak i kad su mu Madriđani dali igrača fore u prvom meču, nije delovao kao neko ko može da naudi ekipi koja poslednjih sezona spada u taj sam evropski vrh.

Za takve ekipe Emeri je savršen. Setite se samo Sevilje. Ivan Rakitić, Hezus Navas, Alvaro Negredo, Žofri Kondogbija, pre svih Huan Mata i David Silva - svi oni su baš kod Emerija izrasli u igrače za veliku scenu. I mnogi drugi.

Nejmar baš nije bio oduševljen. Ni Emeri se nije snašao. Mada je umeo ranije da odbrusi igračima koji nisu radili kako je on hteo. Recimo, Jagu Aspasu, sada ponajboljem igraču Selte koji bi na leto mogao u Valensiju.

“Kad ga staviš jedan na jedan sa igračem... Pfff... Ali kad treba da igra sa saigračima, na velikom terenu, onda je teško. Nema još tu zrelost da se žrtvuje za ekipu. Rekao sam mu: Ima igrača koji sanjaju ugovor kao što je tvoj, ljudi koji nisu toliko talentovani, ali su gladniji. Ibora, Kariso, Vitolo. Oni znaju koliko košta uspeh. Ti to još nisi iskusio. Nadam se da hoćeš. Ako ne ovde, onda na nekom drugom mestu“, rekao je Emeri u intervjuu Gardijanovom Sidu Lovu još 2015. kada je jurio drugu uzastopnu titulu u Ligi Evrope.

Aspas je otišao, Emeri je osvojio tu drugu, pa godinu kasnije i treću titulu u Ligi Evrope. Onda je na red došao Pari Sen Žermen, na momente je igrao maestralan fudbal, ali Emeri nije uspeo da ukroti svlačionicu i natera je da batali šegu i koncentriše se na posao kako bi igra i rezultati uvek bili na vrhunskom nivou. Nije mu ni bilo lako. Možda je bio i prevelik zalogaj. Prvi put se susreo sa igračem kakav je Nejmar. Stao je na njegovu stranu u onom čuvenom sukobu sa Edinsonom Kavanijem oko penala. Nije ni mogao drugačije. Kad dovedeš igrača za 222.000.000 evra zna se da je on uvek u pravu. Emeri nije imao izbora. Iako su brazilski mediji odmah po Nejmarovom dolasku pisali o njegovom nezadovoljstvu Emerijem. Smetale su mu mnoge metode šefa. Dugotrajno gledanje video snimaka pre svega.

Nije prvi kome se to desilo. Vraćamo se na 2015.

“Gledali smo toliko video snimaka da mi je ponestalo kokica“, šaljivo se prisetio Betisov Hoakin, tada igrač Fjorentine, posle debakla Viole u polufinalu Lige Evrope.

Sevilja je slavila ukupnim rezultatom 5:0. Posle utakmice Emeri je prišao Hoakinu i rekao mu da su tri dana gledali video snimke kako bi ga neutralisali.

“Opsednut je fudbalom. To je bolest... Najbolji trener kojeg sam imao. Radio sam sa njim tri godine. Četvrtu ne bih izdržao“, dodao je Hoakin.

Emeri naravno ima drugačije viđenje situacije. On sam pred svaku utakmicu 12 sati gleda video-snimke. Igračima sve sažme u sat vremena. To je naravno za kolektivno gledanje. Svaki igrač dobije i USB memoriju na kojoj je deo od tri do četiri minuta posebno montiranog snimka za njega. Dešavalo se i da Emeri igračima prazan USB čisto da vidi da li zaista rade domaći zadatak.

I opet taj Gardijanov intervju.

“Kad si imao 16 ili 18 godina, išao si u školu, imao čas latinskog, čas matematike, čas istorije, čas filozofije, pa engleski... Šest sati. Ovde samo treba da odvojiš sat vremena za fudbal. A fudbal je nešto što voliš. Tako da, mislim da ne tražim previše“.

U Sevilji je uspevalo. U Pari Sen Žermenu nije. U Sevilji je igrao seksi fudbal. Povremeno jeste i u Parizu, ali se njegov mandat na Parku prinčeva završio uz silne spekulacije o narušenim odnosima u svlačionici. Bez obzira na to što su se svi uporno upinjali da demantuju takve navode i nazivali iz medijskim lažima.

A da li će uspeti u Arsenalu? Hajde objektivno, u ovom trenutku, da li vam je Arsenal bliži Sevilji ili Pari Sen Žermenu? Zaboravite prošla vremena, bitan je samo aktuelni trenutak?

“Navijači dolaze na utakmice da bi dozvolili emocijama da isplivaju na površinu. Kako? Tako što će im je njihov tim preneti. Napadačkim fudbalom, golovima, takmičenjem, pobedama. To ih budi. Moraš da dobijaš. Moraš da stvaraš iluziju. Da, postoje ekonomski imperativi, ali ono što navijači zaista žele je da uživaju u svom timu. Fudbal je emocija. Novac sam po sebi nije emocija“.

Unaj Emeri, u već pomenutom intervjuu. Ne zvuči li vam to kao idealan naslednik Arsena Vengera? Posebno imajući u vidu da ostrvski mediji govore o sumi od svega oko 57.000.000 evra za rekonstrukciju ekipe. Plus naravno ono što zaradiš od prodaje. Luis Enrike je navodno tražio 230.000.000 za pojačanja.

I ko vam je tu više Arsenal?

(FOTO: Action Images)