Mančester Siti je šampion Engleske! Peta titula u istoriji kluba! Zanimljivo, Građni trofej nisu overili sami već im ga je "uručio" najveći rival - Mančester Junajted, dozvolivši sebi da izgubi od najgoreg tima lige: Mančester Junjated - Vest Bromvič Albiuon 0:1?! Ovaj rezultat svakako predstavlja jedno od najvećih iznenađenja sezone i inicijalnu kapislu da u plavom delu grada slavlje može da počne.

Junajted je dominirao u polju, imao više loptu u nogama i igrao po principu "davi mačka miša, ali hoće i da se poigra sa njim", što ga je na kraju skupo koštalo. Jaka kiša radila je za goste koji tehnički ne mogu da se nose sa Đavolima, pa su ih vrmenske prilike, može se se reći, baš poslužile. U najkraćem, domaćin je prvo polvreme odigrao daleo ispod svojih mogućnosti. Nije stvorio ozbiljnu šansu - čak je VBA bio bliži golu - a ni zalaganje nije bilo baš na najvišem nivou. Jedan engleski kolega čak je igru Mančestera uporedio sa šetnjom u parku...

Pol Pogba prvi je platio za loše izdanje, on je tek bio ispod očekivanog nivoa, a umesto njega Žoze Murinjo šansu je ukazao Antoniju Marsijalu. Francuz je dobrano razmrdao redove Junajteda, ubrzao akcije, a u svemu mu je pomagao Lingard. Kasnije je Murinjo umesto Ešlija Janga uveo i Markusa Rašforda, krenuo na sve ili ništa i dobio - ništa.

Bio je korner u 73. minutu. Kris Brant je loptu poslao čak na kraj peterca, a tamo se naš Nemanja Matić nije najbolje snašao. Umesto da izbaci loptu van igre, on ju je samo spustio do Džeja Rodrigeza koji je natrčao i klizeći pogodio za potpuni šok na Old Trafordu. Ali i priznanje - bili su bolji i zasluženo vode.

VBA se do kraja junački branio, branio i odbranio. Mančester nije uspeo jurišima da probije bedem pred golom vrlo dobrog Fostera, pa je po drugi put u sezoni sva tri boda prepustio gostima. Pre ovog današnjeg, poraz Junajtedu na Old Trafordu naneo je Mančester Siti.

Srećom po Murinja ovaj poraz neće imati preveliki značaj za Mančester pošto će sa četiri boda u preostalih pet kola Đavoli overiti Ligu šampiona, što je i glavni cilj posle Sitijevog bega. S druge strane, "trojka" možda budi nade Vest Broma da može da opstanka - sada je minus devet u odnosu na bezbednu zonu - ali kada bi se to zaista dogodilo predstavljalo bi jednu od najvećih senzacija u 21. veku.

PREMIJER LIGA - 34. kolo:

Subota

Sautempton - Čelsi 2:3 (1:0)

/Tadić 21, Bednarek 60 - Žiru 70, 78, Azar 75/

Barnli - Lester 2:1 (1:0)

/Vud 6, Long 9 - Vardi 72/

Kristal Palas - Brajton 3:2 (3:2)

/Zaha 5, 24, Tomkins 14 - Mari 18, Izkijerdo 34/

Hadersfild - Votford 1:0 (0:0)

/Ins 90+2/

Svonsi - Everton 1:1 (0:1)

/Dž. Aju 70 - Noton 43 autogol/

Liverpul - Bornmut 3:0 (1:0)

/Mane 7, Salah 69, Firmino 90/

Totenhem - Mančester Siti 1:3 (1:2)

/Eriksen 42 - Žezus 22, Gundogan 25. penal, Sterling 72/

Nedelja

Njukasl - Arsenal 2:1 (1:1)

/Ajoze 29, Riči 67 - Lakazet 14/

Mančester Junajted - Vset Bromvič Albion 0:1 (0:0)

/Rodrigez 74/

Ponedeljak

21.00: (2,05) Vest Hem (3,40) Stouk (3,70)

