Prštaće na Etihadu

Dešavalo se. Nije da nije. Milan je 2004. godine imao 4:1 protiv Deportiva. U Korunji 4:0, Deportivo je izbacio šampiona Evrope. “Zaboravili smo da igramo. Smejali su nam se to veče“, prisećao se kasnije Andrea Pirlo. Dešavalo se. Vrlo retko. Samo sedam od 126 timova koji su probali - ili bolje reći koji nisu imali izbora - uspeli su da u nokaut fazi Lige šampiona nadoknade zaostatak od 0:3.

I sad je red na Mančester Siti. Sa mršavih 5,6 odsto šanse da uspe, bar sudeći po tradiciji. U MOZZART kladionicama kvota da Građani idu u polufinale je okruglo 6,00!

Problem je samo što Liverpul neće napraviti tu Milanovu grešku. Neće iz više razloga. Pod broj jedan, taj Milanov tim sa početka veka je predstavljao strah i trepet za rivale. Ovaj Liverpulov jednostavno nema taj kvalitet, mada svi zaziru od njega, jer kad mu krene - čuvaj se. Dalje, Milan je za rivala imao Deportivo, Deportivo na vrhuncu doduše, ali opet Deportivo. Liverpul igra protiv Mančester Sitija. Pepa Gvardiole. Tima koji se ove sezone šeta do titule u Premijer ligi. I koji je jesenas - istina uz igrača više - deklasirao baš te Redse sa 5:0.

U prvom meču četvrtfinala Lige šampiona - nijedan šut ka golu Lorisa Karijusa?! Liverpul je odigrao defanzivno savršenu utakmicu. Sada Gvardiola moli svoj tim da odigra savršenu utakmicu na oba kraja terena. Nešto slično kao u prvom poluvremenu protiv Mančester junajteda. Samo da se šanse koriste. Jirgen Klop je pažljivo pratio mančesterski derbi.



“Bilo je to jedno od najboljih prvih poluvremena koje sam ikada video. Grmljavina!“, svestan je Klop kakva mu se zamka sprema.

Ako Siti da rani gol biće problema. Istovremeno, ako Liverpul na vreme zatrese protivničku mrežu verovatno će biti gotovo?

“Ne ide to tako. Mogu ja da momcima kažem: ’Dajte gol rano!’. Ali nisam siguran da to zaista pomaže. Moramo da razmišljamo o fudbalu, o tome šta treba da radimo“, ostaje Klop čvrsto na zemlji.

Raduje ga što će Muhamed Salah verovatno biti spreman za svih 90 minuta igre. Đoela Matipa je još ranije izgubio, ali Dejan Lovren je bio fantastičan u prvom meču, kao i Endrju Robertson, Virdžil van Dajk, Trent Aleksander-Arnold. Visok presing, već na protivničkom petercu ako treba, okovao je Građane. Kada brzi napadači krenu na Nikolasa Otamendija, Emerika Laporta i ostale Gvardiolini defanzivci više ne izgledaju tako tehnički superiorno.

Otud se očekuju i promene u poslednjoj liniji. Štaviše, nije nemoguće da Gvardiola promeni obojicu startnih štopera i umesto Vensana Kompanija i Otamendija na teren od prvog minuta pošalje Džona Stonsa i Emerika Laporta. Jasno je, Gvardiola neće odustati od svoje fudbalske filozofije, a sa Stonsom i Laportom - koji je u prvom meču žrtvovan kao levi bek, pa ga je Salah uništavao - dobiće štoperski tandem siguran na lopti. Da li će moći da se odbrani od Liverpulovih kontri savim je drugo pitanje.

Biće ih. U talasima. Posle meča u kome Siti nije šutnuo u okvir Liverpulovog gola kidisaće Građani kao pomahnitali. Nije to tim pravljen za četvrtfinale. Nije to taj trener. Nije to više ni isti klub kao onaj koji je 2008. preuzela kraljevska porodica iz Abu Dabija. Ali evo za ovih 10 godina samo jedno polufinale u Ligi šampiona. Čelsi je za prvih 10 godina Romana Abramoviča imao jedan pehar, još jedno finale, četiri polufinala. Nemojte da mislite da šeik Mansur toga nije svestan. Svestan je i da mu bar večeras ni svi milioni sveta neće pomoći. To moraju da urade momci na terenu.

Gvardiola će verovato reći: Dajte rani gol. Samo, ne ide to baš tako...

MANČESTER SITI - LIVERPUL

Mančester Siti (4-3-3): Ederson - Voker, Stons, Laport, Danilo - Fernandinjo, De Brujne, Silva - Sterling, Sane, Aguero;

Liverpul (4-3-3): Karijus - Alekandar-Arnold, Lovren, Van Dajk, Robertson - Okslejd-Čemberlen, Vajnaldum, Milner - Salah, Mane, Firmino.

Utorak, 20.45:

(4,80) Roma (3,90) Barselona (1,70), prvi meč 1:4

(1,45) Mančester Siti (4,60) Liverpul (7,00), prvi meč 0:3:

Sreda, 20.45:

(1,23) Bajern (7,00) Sevilja (10,5), prvi meč 2:1

(1,70) Real Madrid (3,90) Juventus (4,80), prvi meč 3:0

(FOTO: Action Images)