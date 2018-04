Znate onu našu izreku šta bi babi trebalo da bude deda? Nećemo da je citiramo, nije pristojno, ali sada smo saznali i kako se ista stvar kaže u Italiji. “Krivac” je Đenaro Gatuzo…

Trener Milana je imao vrlo zanimljive izjave na konferencije pred derbi sa Interom. Temperamentni južnjak se iznervirao zbog nekih hipotetičkih pitanja i odgovorio u stilu čoveka iz naroda. Kao da mu nije dovoljno što je nesrećno izgubio derbi od Juventusa prošlog vikenda, pa su ga novinari pitali šta bi bilo da je šut Čalhanoglua pri rezultatu 1:1 završio u golu umesto na prečki Juventusovog gola…

“Da je moj deda imao tri jaja, bio bi fliper”, u svom stilu je odgovorio Gatuzo i nasmejao sve prisutne.

A upravo je Čalhanoglu bio na meti Gatuzovih kritika posle meča zbog drugog gola koji je prelomio pitanje pobednika i ide Turčinu na dušu.

“Sa igračima imam direktan odnos, znaju šta želim od njih i šta mislim. Nema potrebe da se bilo ko ljuti, pričao sam sa Hakanom i sada je sve OK”.

Sta je i u odbranu Đakoma Bonaventure koji je bio najslabiji pojedinac Rosonera protiv Juventusa…

„Mnogi od vas su ga masakrirali, a on je za mene ključni igrač. Hajde recite me: zašto je to on po vašem mišljenju bio katatsrofalan? Uopšte ga ne gledam istim očima kao vi i nadam se da će biti dobar sutra. Odmoran je jer nije igrao u reprezentaciji”.

Potom se osvrnuo na izajve kapitena Leonarda Bonućija koji je u medijima pričao da su Milanu potrebna pojačanja iz inostranstva.

“Bonući mora da se ponaša kao kapiten. Nije mi se svidelo to što je rekao. Moramo da nastavimo da naporno radimo do kraja sezone i ne želim da se bilo čije reči iskorišćavaju. Malo je igrača sa mentalitetom kao što je Leo i to je rekao vruće glave. Ali mi imamo osoblje, direktore i ljude koji odlučuju o tim stvarima. Momci kao Leo u nam potrebni na terenu i u svlačionici. Trenutno imam na raspolaganju mnogo dobrih momaka, ali ne i šampiona”.

Italijanski mediji su pitali Gatuza i da li razmišlja o Bonućiju kao zadnjem veznom s obzirom na suspenziju Lukasa Bilje.

“Bonući vezista? Samo ću se namejati… Trenutno ne možemo da pravimo eksperimente jer kada izgubimo intenzitet, onda gubimo i koncentraciju i primamo golove. Kada smo kompaktni i utegnuti, onda smo moćni. Za eksperimente je potrebno više vremena i zajedničkog rada, trenutno nemamo mogućnosti za to.

Kakav onda Milan može da se očekuje protiv Intera?

“Uobičajen Milan. Onaj koji voli da stvara igru i ide napred. Oni igraju 4-2-3-1 jer imaju tehniku i brzinu, tako da ne smemo da gubimo lopte i ostavljamo prostor između linija. Ako im zatvorimo pasove između linija, onda sigurno nećemo patiti na sredini terena. Kao kod gola Dibale kada se Bilja i Bonući nisu razumeli. Krenuli su obojica i ostavili rupu. Slično je bilo i protiv Arsenala. To ne sme da nam se dešava. Želim kompaktnost i da zaustavimo rivale koji hoće da se igraju pred našim golom. Inter ima krila koja vole da ulaze unutra i zato tu moramo da budemo pažljivi”.

U kojoj formaciji će igrati Milan, zanimalo je italijanske novinare…

“Pa sigurno vam to neću reći iako znam da uvek pokušavate da izvučete takve stvari. Moraćete bolje da me špijunirate da bi nešto saznali”.

Inter sutra može da igra i na bod, Milan ne može jer juri poslednji voz za povratak u trku za Ligu šampiona.

“Posle nekoliko godina, konačno milanski derbi ima takmičarski značaj. Znamo da situacija ne može da se mnogo pogorša jer već mesecima smo u zaostatku i svaka utakmica nam je kao finale. Stalno nešto jurimo. Biće to teška utakmica kao i prethodne koje smo imali. Inter se promenio poslednjih nedelja, dali su 10 golova i nisu primili nijedan. U dobroj su formi, a neki od igrača su im opet u najboljim izdanjima. Imaju kvalitet i igraju dobar fudbal. Polako se vraćaju na onaj nivo od pre tri meseca kada su igrali odlično i zato nam je potrebna savršena partija na taktičko-tehničkom nivou”.

Uprkos dobroj igri protiv Juventusa, Milan je pao na kraju i zato Gatuzo ne može da bude zadovoljan.

“Mi smo takođe u formi, bili smo dobri protiv Juventusa. Nadamo se da možemo da ponovimo takvu partiju. Ali, bio sam srećan što niko nije bio zadovoljan posle utakmice. Jer, moramo da rastemo. Moramo da dignemo lestvicu više, da podignemo kvalitet, rizik i da iskoračimo. Potrebni su nam navijači da nas poguraju podrškom. Već su odradili veliki deo posla kupovinom karata i obaranjem rekorda po prodatim ulaznicama. Sada samo moramo da ih raspalimo od početka. Bitno nam je da navijači budu ponosni na nas. Moramo da popravimo mentalitet i povećamo želju za pobedom. Da izađemo sa nožem u zubima na teren. Milanski derbi je situacija u kojoj obično pobeđuje tim koji je slabije plasiran na tabeli”.

