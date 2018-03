Fehran Hasani

Škendija polako, ali sigurno postaje noćna mora za Vardar! Ekipa iz Tetova ima pol-poziciju u prvenstvu (14 bodova prednosti) i odličnu priliku da eliminiše aktuelnog šampiona u četvrtfinalu kupa. Objektivno, jedinom preostalom takmičenju kojem izabranici Čedomira Janevskog mogu da se nadaju.

Skopski sportmedia.mk u najavi okršaja dva najkvalitetnija sastava u Makedoniji tvrdi da će Janevski na Ekolog Arenu izvesti osam igrača iz juniorskog pogona, čime je praktično potpisao kapitulaciju ljutom rivalu. Podsetimo, prvi susret na stadionu Filip Drugi završen je bez pobednika (1:1).

Krajem novembra i početkom decembra 2015. godine, Škendija je u borbi za polufinale najmasovnijeg takmičenja ponizila Vardar s ukupnim rezultatom 5:1 (3:0 kod kuće, 2:1 na strani), nanevši mu na taj način najubedljiviji poraz u istoriji međusobnih duela. Pet meseci kasnije, Škendija je preko Rabotničkog stigla i do prvog trofeja u kupu... U prošlosezonskom polufinalu razlika nije bila toliko velika. Oba tima ostvarila su po pobedu, s tim da je nakon Škendijinih 3:1 u prestonici, Vardarov minimalac u Tetovu bio nedovoljan za prolaz. Tada je Škendiju na poslednjem koraku zaustavio Pelister.

"Škendija je maksimalno spremna za ovaj meč. Čini mi se da nikada nismo bili spremniji. Ne interesuju nas informacije iz tabora Vardara da na teren neće izaći sa prvim timom. Pozivam navijače da dođu u što većem broju i da ne padaju na provokacije ako ih bude bilo. Želimo na terenu da pokažemo da smo bolji, da je ovo naša sezona. Ne krijemo da je cilj dupla kruna", rekao je Fehran Hasani, kapiten Škendije i najbolji strelac sa 19 postignutih golova.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 13:00 1981 MKD K Shkendija - Vardar ki 1 1,22 Ukupna kvota 1,22

Izvesno je da titula menja vlasnika, ali zašto Čedomir Janevski ne želi da se suprotstavi u najjačem sastavu? Evo i odgovora...

Prema pravilniku Fudbalskog saveza Makedonije, jedan omladinac mora da počne od prvog minuta i da minimum odigra do kraja prvog poluvremena. Međutim, kako je Enis Fazlagić dobio crveni karton u 21. minutu utakmice protiv Akademije Pandev - tvrdi većina klubova - odmah je moralo da dođe do izmene. Međutim, Ćatip Osmani je tek u 36. uveo Šefita Šefitija, što je izazvalo buru komentara i saopštenja. Većina klubova sada iz revolta želi da pokaže da se može i sa "dečurlijom", mada se Vardaru to protiv Sileksa za vikend obilo o glavu (3:2).

"Slučaj Fazlagić" je i dalje u procesu. Do tada - kec na Škendiju!

Foto: Shutterstock