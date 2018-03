"Potrošili smo preko 400.000.000 evra na pojačanja u letnjem prelaznom roku i toliko se govorilo o promenama... Ali mi ponovo nismo uspeli. I dalje verujem da ovaj tim može mnogo, ali u ovakvim utakmicama se vidi da nam još nedostaje to 'nešto' za osvajanje velikih trofeja. Moraćemo dobro da razmislimo o svemu".

Reči Julijana Drakslera posle eliminacije od madridskog Reala u dvomeču osmine finala Lige šampiona možda je i najbolje sumirao u kakvom se rascepu nalazi Pari Sen Žermen. Previše novca, a premalo konkretnih stvari. Faktor sreće tu ne igra nikakvu ulogu, ma koliko provejavalo mišljenje da je PSŽ ostao bez trunke iste kada je na žrebu dobio dvostrukog uzastopnog osvajača ušatog pehara. Istini za volju, teže nije moglo, ali - kako jednom reče Aleksandar Đorđević, želeći potanko da objasni ambicije srpske košarkaške reprezentacije - ako želiš da budeš najbolji, moraš da pobeđuješ najbolje!

Real Madrid to jeste, Pari Sen Žermen - ne. I tačka.

Hipertrofični PSŽ doživeo je ono što mnogi zovu surovom realnošću. Konac na koji je katarski milijarder Naser al Kelaifi - inače čovek od poverenja pravog gazde kluba Jasima al Tanija, nekadašnjeg prestolonaslednika Katara i treći sin bivšeg šefa katarske države Hamada bin Kalife al Tanija - posložio svoje skupocene bisere pukao je pod svojom težinom i izgubio svoju dragocenost. Pari Sen Žermen ni drugu godinu zaredom nije uspeo da prođe barijeru osmine finala elitnog takmičenja, kome zapravo i teži rasipanjem silnih miliona. Ponovo se na putu uspeha isprečio jedan španski gigant. Unaj Emeri u svojoj karijeri nikada nije prošao četvrtfinale, iako je dosad imao šest pokušaja! Ako je prošle godine nekako izbegao „seču glave“, posle onoga što se desilo sinoć nema mu spasa. Doduše, ugovor mu ističe na kraju sezone i jasno je da neće biti produžen. Kao moguća rešenja već se pominju Arsen Venger, Luis Enrike, Maurisio Poketino i Antonio Konte.

PSŽ nije samo ostao bez šanse da pokori Evropu... Eliminacija iz Lige šampiona donosi i ozbiljne finansijske gubitke.

Klub će ostati bez sume od 6.500.000 evra od Uefe zbog prolaza u četvrtfinale. U ovu svotu ne ulaze sponzorski gubici, zarada od prodaje ulaznica, kao ni novac koji bi legao u klupsku kasu na ime ostalih komercijalnih stvari. Prema istraživanju Parisijena klub je na gubitku od oko 13.000.000 evropskih novčanica zbog eliminacije u osmini finala. Imajući u vidu hod po tankoj žici u igri zvanoj Finansijski fer-plej, radi se o velikoj svoti novca.

PSŽ je ove sezone zaradio 26.200.000 evra od Lige šampiona - 12.500.000 evra zbog učešća u grupnoj fazi, 1.500.000 evra po svakoj pobedi, 500.000 evra za svaki remi i 6.000.000 evra za prolaz u nokaut fazu. I tu nije uračunat novac koji treba da stigne od televizijskih prava koji se određuje po posebnoj formuli - zasebno za svaku državu.

"Real se sudario s veoma slabim protivnikom. PSŽ je samo grupa igrača. Reč 'igra' za njih je apstraktna, teško je opisati, ali se jasno videla razlika. Ideja ne može biti kupljena... Pari Sen Žermenu nedostaje mnogo toga", rekao je legendarni Arigo Saki, tvorac možda i najmoćnijeg Milana sa sve Markom van Bastenom, Rudom Gulitom, Frankom Rajkardom, Frankom Barezijem, Paolom Maldinijem...

Pari Sen Žermen je postao žrtva sistema. Odnosno, svojevrsnog kompleksa vlasničke strukture vođene katarskim šeicima sa gotovo nezamislivim sumama novca za trošenje. Posle surovog povratka u realnost prošle sezone, gubitka šampionske krune od Monaka i svega što se dogodilo u onom nezaboravnom dvomeču s Barselonom, Naser al Kelaifi i njemu nadređeni sklopili su plan da sastave tim za evropski tron. Dominacija u domaćim okvirima se ne računa, ona se podrazumevala. To nije razlog zašto je samo u kupovinu Nejmara survano više od POLA MILIJARDE evra, ako se računaju iznos obeštećenja, ugovor, porezi, bonusi... Prostim jezikom, Pari Sen Žermen prošlog leta nije utrošio preko 400.000.000 evra u dovođenje Nejmara i Kilijana Mbapea (pozajmica na 30.000.000 evra + 150.000.000 aktivirane klauzule) da bi osvojio Ligu 1 i Kup Francuske.

Istina je jedna - kupovina Nejmara je posledica očajničke želje za osvetom, a Mbapea - slabosti. Prepun ambicija, Pari Sen Žermen je slomio zube tamo gde nije imao dovoljno snage da zaigrize šampionski.

Za to su krivi oni koji su od dolaska na Park prinčeva na leto 2011. godine samo u dovođenje pojačanja upumpali preko 1.115.000.000 evra, a nikada nisu prošli ni četvrtfinale Lige šampiona. Samo u minulih pet godina - preko 850.000.000 evra (Nejmar, Mbape, Kavani, Pastore, Silva, Luiz, Di Marija...)

Bio je to jasan rizik od prvog dana. Želja kompletne grupe katarskih investitora - čiji rad nadgleda Vlada katarske države - bila je da postane globalni brend. Dominantna figura u francuskom i evropskom fudbalu. Moć. Iza, na prvi pogled, zdravih snova krije se prava nešto više. Ono što je i pokrenulo lavinu ulaganja i upliv vrtoglavih suma novca. To je nezdrava ambicija da se pobedi najveći protivnik na tržištu i, u najmanju ruku, drži korak sa prvim komšijama - arapskim milijarderima koji su ušli u Mančester Siti tri godine ranije.

Navodno, PSŽ je dovođenjem Nejmara prošlog leta probio sve moguće granice trgovine na fudbalskoj pijaci samo kako bi poslao jasnu poruku kolika je kupovna moć PSŽ, uprkos ekonomskim problemima koji su zadesili Katar dva meseca uoči samog transfera.

Ipak, ono što je Mančester Siti doneo kao projekat moćnicima iz Abu Dabija, Pari Sen Žermen još nije Kataru. Nesumnjivo, PSŽ je moćniji nego ikada pre. Vrednost kluba je skočila do neba, a godišnji prihodi kluba iznose gotovo 500.000.000 evra.

Poređenje Mančester Sitija i Pari Sen Žermena prilično je jednostavno. Siti je za deceniju od dolaska prebogatih vlasnika osvojio dve šampionske titule, na putu je da uzme i treću, a u trofejnim vitrinama su i tri pehara Liga kupa i jedan FA kup. PSŽ je prvenstvo Francuske osvojio četiri puta, Liga kup u isto toliko navrata i Kup Francuske još tri puta. Dva puta je sezona završena triplom krunom. U evropskim okvirima postoje razlike, ali ne krucijalne. PSŽ je u poslednje dve godine ispao u osmini finala, dok je Mančester Siti išao sledećom rutom - osmina finala, polufinale, osmina finala. Ove sezone je četvrtfinale sigurica posle komotnih 4:0 u prvom meču sa Bazelom.

Šta je, onda to što dva kluba razdvaja na skali veličine? Jačina samih šampionata, pre svega. Premijer liga je daleko iznad Lige 1, bez obzira koliki je upliv novca. U Francuskoj je situacija drugačija - posle sedmogodišnje dominacije Liona, tron je postao otvoren za sve klubove željne slave. Od Monpeljea i Marselja, do Monaka i PSŽ. Gledajući samo ovaj segment, Sitiju je dovoljna i dominacija na Ostrvu, iako je jasno da su ambicije mnogo veće. PSŽ mora da napravi korak više kako bi potvrdio uložen novac.

Jer Pari Sen Žermen je projekat jasno skrojen za Evropu, ne za Francusku! Opet, pokoravanje Evrope postalo je najveći izazov i za mnogo veće dinastije od one iz srca Pariza. Barselona je to učinila samo jednom u poslednjih šest godina. Bajern svega jednom u poslednjih 16 godina. Milan takođe. Mančester junajted je to jednom uradio u ovom veku. Čelsi je čekao skoro deceniju od dolaska Romana Abramoviča pre nego što se popeo na krov Evrope.

PSŽ se uvek zaustavljao kod takmaca najveće vrednosti. Davne 2013. godine eliminisan je od Barselone u četvrtfinalu na golove u gostima. Naredne sezone doživeo je istu sudbinu protiv Čelsija, da bi 2015. godine ponovo naleteo na Barselonu. Preprošle godine Mančester Siti je bio bolji za gol, dok se proletos dogodila ona čudesna utakmica sa Barselonom. Ove godine presudio je Real.

Da li je ovo kraj jednog projekta i početak novih vremena na Parku prinčeva? Naser al Kelaifi uverava da se to neće desiti i da će klub ići istim smerom, iako mu niko ne veruje.

"Nismo srećni zbog eliminacije i reakcije pojedinih igrača. Razočarani smo rezultatom, jer smo dominirali u određenim delovima, ali nismo uspeli da postignemo gol. Kristijanov gol promenio je sve, a Veratijev crveni karton nas je ubio. Nastavićemo da radimo dalje, daćemo više za klub i navijače. Nije vreme za promene. Svi su veoma uznemireni, moramo da se smirimo pre nego što razmislimo o promenama. Srećni smo investicijama koje smo napravili, verujemo u naše igrače. Želimo da nastavimo s projektom. Liga šampiona se ne osvaja u jednom danu", poručio je katarski milijarder posle utakmice.

U magli kojom hoda PSŽ najveća misterija je - šta će biti sa Nejmarom? Javnost veruje da je njegova povreda značajno doprinela da Real lakše prođe u četvrtfinale, dok su mnogi ubeđenja da će ovo biti Nejmarova jedina sezona u Parizu i da je transfer upravo u Kraljevski klub samo pitanje vremena.

"Zamolio sam Nejmara da ostane u klubu. Potrebno je vreme da porastemo i sazrimo, da budemo moćni. On nam je mnogo važan igrač. Moramo da verujemo u projekat, ovaj tim i stručni štab", otkrio je Markinjos, dok je Tijago Silva uveren da će Nej ostati.

"Pričao sam i s njegovim ocem. Videćemo šta će se desiti po završetku Mundijala u Rusiji".

Posle svega što se desilo sinoć, rastanak je daleko realniji. A samim tim i kraj jednog velikog, neuspešnog projekta. Bar u postojećem obliku. Pred Pari Sen Žermenom je vreme velikih promena.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Shutterstock, Action Images