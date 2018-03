Gori Provincijski Urugvaj, gori Šabac! Fudbaleri Mačve plasirali su se u polufinale kupa, pošto su posle boljeg izvođenja jedanesteraca eliminisali Crvenu zvezdu (5:4). Pre toga učenici Dragana Aničića izborili su se remi bez golova, unervozili crveno-bele, a živci su definitivno pukli Nemanji Radonjiću

Mladi reprezentativac Srbije je u petoj seriji jedanesteraca šutirao visoko preko gola, dok su fudbaleri Mačve zaključno sa Pejovićem bili nepogrešivi i uspevali da izbegnu zamke Milana Borjana - 5:4. Taj poslednji pogodak Pejovića označio je početak fijeste u "Provincijskom Urugvaju". Jedni su ispisali istoriju, dok su drugi produbili evidentnu igračku i rezultatsku krizu.

Definitivno ova Zvezda nije onaj tim od jesenas. Crveno-beli su za 90 minuta u Šapcu imali inicijativu, nekoliko sporadičnih šansi i to je to. Ponovo su bili nekreativni, neefikasni i nervozni... Definitvno je nešto trulo u sistemu Vladan Milojevića koji je u dobrom delu sezone perfektno funkcionisano. To ne umanjuje uspeh domaćina koji je odigrao južnoamerički prljavo, ali što je najvažnije delotvorno.

Motivisani fudbaleri Mačve znali su kako da se vinu do nivoa tima Vladan Milojevića. Profesionalnim faulovima i seckanjem igre po teškom terenu u Šapcu, učenici Dragana Aničića su kao mačem isekli nadanja crveno-belih da će direktnom igrom brzo doći do gola i komocije rezultatske prednosti.

Ono što je prikazivala Crvena zvezda u poslednje tri utakmica demonstrirala je i ovog popodneva. Do poslednje trećine terena nekako, a od tamo - skoro pa nikako. Prosto, crveno-beli lišeni bilo kakvih kreativnih nota bili su ograničeni na posed i pokušaje da iz prekida dođu do prednosti. Mačva se nije dala.

Mladi Luka Ilić, na poziciji plejmejkera nije imao doprinos, sve se svodilo na lopte ka Pešiću i njegovo rvanje sa Tošićem i Jovanovićem. Napadač crveno-belih je u 23. minutu bio kreator najbolje šanse. Okrenut leđima uspeo je da se okrene i šutira, ali je reagovao golman domaćina Puletić.

Znali su domaći kako da uvuku goste u kandže nervoze. Jakim defanzvnim blokom su zaštitili Puletića i karakteristično za većinu domaćih ekipa čekali trenutak da napadnu. Malo je nedostajalo da Ivan Obrovac, sredinom prvog poluvremena, postane autor najlepšeg gola u Srbiji ove godine. Istrčao je Borjan i izbio loptu do polovine igrališta. Pomenuti Obrovac je ciljao praznu mrežu, uradio je to sa mnogo osećaja... Išla je lopta ka golu, ali je na liniji bio Le Talek i intervenisao.

Slična matrica i u nastavku. I onako raštelovana igra crveno-belih je pojedena što sopstvenom nemoći, što sposobnošću Mačve da se dobro brani. Posle šuta Matića u 55. minutu domaćin je bio čak i bliži vođstvu. Sjajno je napadač domaćina iskoristio jedinu priliku koja mu se ukazala u tom trenutku, pronašao prostor, ali je Borjan odlično reagovao. Mreža crveno-belih se i zatresla u 74. minutu. Bio je to klasičan mat Šapčana. Na ubačenu loptu sa strane sjajno je reagovao Gavrić... Međutim, zastavica pomoćnog arbitra bila je podignuta gore i vratila na mesta egzaltirane domaće navijače. Vrlo delikatna situacija koju nije mogao da ni odgonetne ni snimak.

Moralo se u penal seriju. A znate kako je to završeno...

MAČVA - CRVENA ZVEZDA 0:0 - penalima 5:4

/Matić, Gavrić, Milinković, Obrovac, Milinković - Babić, Pešić, Krstičić, Milijaš/

Stadion: Gradski;

Gledalaca: 5.000;

Sudija: Dejan Santrač;

MAČVA: Puletić - Pejović, Tošić, Jovanović, Ristivojević - Ivić, Obrovac, Adamović (od 79. Milinković), Jeremić (od 91. Gemović), Gavrić - Matić;

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković (od 53. Gobeljić), Le Talek, Babić, Hajdin - Jovičić, Krstičić - Srnić (od 77. Radonjić), L.Ilić (od 59. Milijaš), Milić - Pešić.

(FOTO: Star Sport)