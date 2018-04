"Tvoj tata je uvek tvrdio za Del Boja da će doći do vrha, doduše rekao je i da će Milvol osvojiti FA kup..."

Čuveni citat deke Trotera iz kultne engleske serije "Mućke" zauvek je vezao maleni klub iz Pekama sa čuvenim glumcima i proslavio ga širom planete. Milvol je simbol ovog radničkog kraja i klub o kojem se poslednjih dana sve glasnije priča u Engleskoj. Ne, neće Lavovi osvojiti FA kup ni ove godine, ali bi lako mogli da postanu novi premijerligaši pošto se nalazi na šestom mestu i poziciji koja garantuje plasman u plej-of.

Ako kojim slučajem niste do sada pažljivo pratili Čempionšip, po mnogima najbolju drugu ligu na svetu (mada je za mene to nemačka Cvajta, ali to sam samo ja), Milvol je prošlog leta ušao u ovaj rang kroz plej-of, nakon što su bili šesti na tabeli. I sada ponovo preti da isto to učini, ali bi ovaj put taj uspeh itekako odjeknuo jer bi se na kraju Lavovi našli u Premijer ligi, tamo gde ih otvoreno ne žele i to će vam reći svaki engleski birokrata.

O tome zašto ih ne žele ćemo kasnije, verovatno mnogi od vas znaju ko su huligani Milvola, ali njihova "slava" nešto i nema nikakve veze sa fantastičnim rezultatima ekipe koju trenira nekadašnji napadač Lavova Nil Heris. I nije iznenađenje što je uspon Milvola promakao mnogima na ovim prostorima, posebno otkako u trci za Premijer ligu u prolećnom delu sezone imamo Aleksandra Mitrovića (Fulam) i Marka Grujića (Kardif).

Gornji deo tabele Čempionšipa prepun je nekadašnjih premijerligaša, koji su puni para, bilo da su skoro ispali iz najbogatijeg takmičenja na svetu ili da godinama unazad krckaju zarađeno bogatstvo. U tom društvu Milvol je doslovno sirotinja iz Pekama i jedini tim koji u protekle dve decenije nije igrao premijerligaški fudbal. Takođe, prošlog avgusta bili su treći kandidat za ispadanje iz Čempionšipa...

Pre nekoliko dana i Skaj Sports je objavio grafikon o trci za plasman u Premijer ligu u kojem se nalaze svi menadžeri iz Čempionšipa čiji su timovi kandidati za promociju, ali na njemu nema Nila Herisa. Pretpostavljalo se tokom sezone da Milvol neće dugo mučiti "velike momke" iz lige, ali se to još uvek nije dogodilo. I ta reputacija savršeno odgovara Lavovima, često potcenjenim od strane (ne)objektivne engleske publike. Oni klize ka uspehu.

Milvol je takođe izabrao pravi trenutak za uspon forme. Trenutno su u seriji od 16 utakmica bez poraza što je najduža serija u istoriji kluba u drugoligaškom rangu. Herisova ekipa osvojila je 29 bodova od mogućih 33 otkako je početkom feburara remizirala sa Kardifom kod kuće (1:1), a u pet od poslednjih šest utakmica nisu primili gol. Koliko dobro igaju neka posvedoči i ovaj podatak - od 19. mesta u novembru stigli su do šestog u aprilu.

Sve to izvedeno je skoro bez potrošenog penija. Izvikani Transfermarkt često treba uzeti s rezervom, ali po njegovim podacima samo su Bolton i Barton potrošili manje para od Milvola na pojačanja tokom ove sezone. Džordž Savil i Džed Valas stigli su iz Vulverhemtpona za manje od 1.000.000 funti, dok su Rajan Taniklif (Fulam), Džej Meredit (Bredford), Konor Meklafin (Flitvud) i Tom Eliot (Vimbldon) došli kao slobodni igrači. Najzvučnije pojačanje bio je povratak u klub veterana Tima Kejhila iz Melburna, ali je on odigrao svega 50 minuta ukupno do sada.

E, sada, uporedite to sa klubovima iznad i ispod Milvola. Petoplasirani Derbi je primera radi potrošio 11.000.000 funti na pojačanja ove sezone, dok je sedmoplasirani Midlzbro iskeširao gotovo 30.000.000. A ako tražite još jedan statistički dokaz veličine uspeha koji je Milvol već ostvario sa sadašnjim igračkim kadrom onda pazite ovo - klubovi iz Čempionšipa su za 78 fudbalera ove sezone platili veće obeštećenje nego što je Milvol uložio u istoriji kluba u najskuplje pojačanje, a to je bio Pol Godard koji je 1989. stigao iz Derbija za 800.000 funti.

Lavovi iz Pekama takođe imaju jedan od najnižih platnih budžeta od svih klubova u Čempionšipu (po procenama nalaze se na 19. ili 20. mestu), imaju treću najmanju podršku navijača u ligi i daleko najmanje prihode od svih. Milvol je mali klub koji konstantno posluje sa gubicima, po svim mogućim parametrima on je trećeligaš koji beleži izuzetne rezultate.

Imajući u vidu sve to, i znajući da su prošle sezone u Ligi 1 imali 27 bodova manje od šampiona Šefild Junajteda (trenutno devetoplasiranog u Čempionšipu) i 13 bodova manje od Boltona (sada na 21. mestu) valjda vam je sada jasno koliko je veliki uspeh momaka Nila Herisa.

Ono što je najvažnije je da je Milvolov stil fudbala potpuno durgačiji od svih rivala koji se bore za viši rang. Njihov trener svestan je da ima na raspolaganju tehnički limitiranu ekipu, grupu tabadžija, fizički jakih fudbalera kojima samo takav pristup fudbala odgovara. Naučio je Heris, inače bivši napadač i kapiten Lavova, da jednostavno mora da se osloni na ono što ima, pa je tako Milvol tek 21. u Čempionšipu po posedu i tek 23. po kompletiranim pasovima.

Oni su ostrvska škola, igraju na petlju i srce i to nije nikakva tajna.

Njihov trener Nil Heris zaslužuje najviše pohvala za rezultate Milvola. Ne bojte se, čuveni Helihopter, kojem je ovo prva sezona među drugoligašima u trenerskoj karijeri, najveropvatnije neće nigde više dobiti priliku da ovako procveta. Sumnjam i da bi mogao bilo gde da bude uspešan osim u Milvolu. Jer, ovo je njegov klub. Nil Heris je Milvol i Milvol je Nil Heris. Došao je u njega kao 21-godišnjak, zatim se vraćao u 30. i 36. godini. Trenirao je omladince Lavova i dva puta kada je trebalo prihvatao se funkcije privremenog trenera.

Već pune tri godine je šef stručnog štaba, a ako do sada nije otišao negde, zašto bi sada?

Jedini problem za Milvol u finišu ove sjajne sezone biće raspored. Po mnogima, Lavove očekuju najteži izazovi u preostala četiri kola, a već sledećeg vikenda očekuje ih i okršaj sa zahuktalim Fulamom i to na njihovom Denu. U finišu igraju i sa direktnim konkurentima Midlzbrom i Aston Vilom, i bez obzira što ih mnogi otpisuju, momci iz Pekama imaju šansu.

Na kraju krajeva i njihova himna kaže: "Neka dođu na Den, sve što treba da uradimo je da ih opet pobedimo."

"Niko nas ne voli i baš nas briga", geslo je navijača Milvola. A da li treba i mi da ih volimo, barem u finišu sezone?

Treba! Milvol jeste istovremeno i simbol užasne huliganske kulture iz prošlosti, ali i klub koji se sa time nosi na pravi način. Ovaj klub bori se decenijama sa tim nasleđem, ali i odoleva pred naletima sve češće korporativizacije fudbala. Pokušava da postane porodični klub, zato su i stavili bivšeg napadača na klupu, pa gde ih odvede. Milvol je totalno drugačiji od svih, tim koji nije izgrađen na velikim budžetima. Troši se razumno i minimalno.

Milvol je koristio 24 igrača cele sezone, tri manje nego svi ostali klubovi. Nijedan klub u Čempionšipu nema više igrača iz svoje akademije od Lavova sa Dena.

I možda na kraju i ne postanu poremijerligaši. Možda izgube sva četiri meča do kraja ove sjajne trke i ispadnu sa pozicije koja garantuje plej-of, ali su zaslužili da im odamo priznanje kao klubu koji je najviše pokazao. Makar srce i petlju što je oduvek bila odlika sirotinje.

ČEMPIONŠIP - tabela

Foto: Action Images