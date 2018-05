Mančester Junajted u svojoj ekipi ima petoricu igrača koji mogu da pokriju poziciju štopera, ali samo za jednog nema mesta u finišu sezone. U pitanju je Erik Baji, koji je potpuno spreman, ali ga Murinjo neće koristiti do kraja sezone.

Razlog je jasan, njegova selekcija ne učestvuje na Mundijalu u Rusiji.

„Ne postoji nikakva situacija, on je dobro, nije povređen. On je jedan od naših pet štopera. Iskreno, moj posao nije da razmišljam oko pripremanja igrača za Svetsko prvenstvu, ali on je jedini koji ne učestvuje na njemu, pa mislim da je bolje da na neki načim emotivno pomognem igračima koji će tamo biti. On je jedini kojem ne mogu da pomognem na taj način“, rekao je Murinjo.

Fil Džons će izvesno biti u Rusiji, dok je Kris Smoling izostao sa prethodna dva spiska Gereta Sautgejta, Roho nije igrao od početka februara, ali se očekuje da će se naći na spisku Gaučosa, baš kao i Lindelof.

„Roho, Lindelof, Džons, Smoliung, svi imaju želju da se nađu u timu na Svetskom prvenstvu. Erik nije pod pritiskom. Trudim se da ne donosim sentimentalne odluke. Trudim se da budem dobar menadžer i to znači biti malo hladan, malo sebičan, ali nisam toliko loš i još uvek imam malo prostora za osećanja“, rekao je Murinjo.

Foto: Action images