Slučaj Ljajić: od ključnog igrača do zakucavanja za klupu! Transfer je moguć...

Priča Adema Ljajića je prepuna uspona i padova. Neosporan talenat nikada nije iskoristio do kraja, često je imao probleme sa trenerima i zato je imao velike amplitude u karijeri. Pre godinu i po dana, Siniša Mihajlović je insistirao na njegovom dolasku u Torino i ukrao ga Selti ispred nosa. Torino je napravio značajne finansijske žrtve da bi ga doveo i ispunio Mihinu želju.

Ljajić je krenuo odlično u Torinu, imao više svetlih nego tamnih momenata, ali je ove sezone potpuno pao u formi i vratio se nekim lošim navikama poput kašnjenja na trening zbog čega ga je Mihajlović sklonio iz startne postave. Ubrzo je Mihajlović smenjen, došao je Macari, a Ljajić je ostao „na ledu“.

Torino je sa novim trenerom počeo da beleži dobre rezultate i Macari nije želeo da menja tim koji funkcioniše. Poznat kao čovek koji drži do discipline, Macari je odmah stavio do znanja Ljajiću da će morati žestoko da se preznoji ako želi da se vrati u startnu postavu. Od dolaska Macarija, Ljajić je pet puta bio rezerva i nije dobio ni minuta šanse sa klupe. Srpski reprezentativac je tako za meseca dana prešao put od ključnog igrača do „slučaja“ koji mora biti rešen.

U finišu zimske pijace, Ljajić se pominjao kao pojačanje pojedinih klubova, ali je ostao u Torinu jer Urbano Kairo nije bio zadovoljan ponudama koje su stizale. U većini ozbiljnih liga je prelazni rok završen, ali nije u Rusiji gde traje do 24. februara. A upravo iz Rusije postoji najozbiljnije interesovanje za Ljajića.

Srpskog reprezentativca želi Masimo Karera u moskovskom Spartaku. Italijanski stručnjak uglavnom insistira na pojačanjima iz Serije A, zimus je doveo Nikolu Maksimovića iz Napolija, a sada sličan spas karijere nudi Ljajiću.

Problem je novac. Spartak nudi 10.000.000 evra za Ljajića, ali Torinov gazda Kairo traži čak 25.000.000 evra koliko iznosi otkupna klauzula. Rešenje bi moglo da bude u pozajmici. Da Moskovljani pozajme Ljajića i da zadrže opciju da ga otkupe po ceni većoj od trenutno ponuđene.

Ljajić je trenutno „na ledu“ u Torinu, ne smeši mu se velika minutaža, a ide Mundijal u Rusiji. Ako ne bude u formi, mogao bi da ostane bez puta u Rusiju. U Spartaku bi imao minutažu, mogao bi da se vrati u formu, da se isplati Spartaku, ali i Torinu ako mu sa rastom forme i eventualenim uspehom na Mundijalu poraste cena.

Pazarac je trenutno „slučaj“ koji nikome ne odgovara. Ni njemu, ni Torinu... Šansa za transfer još postoji.

