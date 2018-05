Sve se promenilo u Avru od tog kobnog sedmog aprila. Mladi defanzivac ove ekipe Samba Diop (18) pronađen je u svom domu u besvesnom stanju. Lekari su ubrzo konstatovali smrt prouzrokovanu srčanim udarom.

Fudbalski klub Avr je od dana kada je nesrećni mladić zauvek zatvorio oči vezao sedam mečeva bez poraza, od čega je na šest slavio. Možda nekome zvuči morbidno, neverovatno ili patetično, ali činjenice su činjenice. Baš kao u slučaju Fjorentine koju je smrt Davidea Astorija ujedinila što se pozitivno odrazilo na rezultate, nešto slično se dogodilo i sa fudbalerima Avra. Ne može to da bude slučajno. Valjda čovek u takvoj situaciji počne da posmatra život nekim drugačijim očima. Zrelije, odgovornije, trezvenije.

Pre toga je situacija u klubu bila baš loša. Osrednji rezultati, štrajk navijača, Liga 1 je izmicala, a onda...

"Protiv nas su igrali prvi put nakon Diopove smrti. Videlo se da su baš bili ujedinjeni, čitav klub je počeo da diše kao jedno", izjavio je defanzivac Gazelek Ajačija Žerom Mombri, inače bivši član Avra i Bresta.

Avr za uslove drugoligaškog fudbala ima odličan tim. Možda vam imena ne znače mnogo, ali ponajbolji igači su im Aleksandre Bone, Zinedin Ferhat, Žan Filip Mateta. Potonji je treći strelac lige, tu je na pozajmici iz Liona. Kažu - veliki talenat.

"Oni su poput zveri. Mladi su, talentovani i izuzetno jaki. Plus, znaju lopte. Mnogo su dobri", kaže golman Niora Artur Dema.

Jedno je sigurno - ništa više neće biti kao pre u Avru...

E sad, zašto baš danas pričamo o ovom timu? Zato što je večeras na programu četvrtfinalni okršaj doigravanja u Ligi 2 za ulazak u elitu, a sastaju se upravo Avr i Brest (20.45).

I Brest je u strašnoj formi, a delovalo je da neće stići do plej-ofa...

"Bolje nam je ovako. Prošle sezone sam znao da će u jednom trenutku sve pući. Stalno sam razmišljao kako ćemo izdržati do kraja. Pogledao sam igrače u oči i rekao im da prestanu da se opterećuju prvim mestom, previše je sve to. Sada smo i dalje u prilici da se izborimo za nešto veliko."

Reči trenera Bresta Žan-Marka Furlana. Ispostavilo se da je bio u pravu. Brest je pre mesec dana - otkad je i ova Furlanova izjava - bio na osmom mestu i na kraju je uspeo da se izbori za doigravanje vezavši osam utakmica bez poraza.

Razlika u kvalitetu između dve ekipe zaista je stvar nijansi. Avr je prvi deo sezone završio na četvrtom, Brest na petom mestu, ali između njih je ostao samo jedan bod. Imaju relativno sličan skor pobeda, remija i poraza, kao i gol-razliku. I jedni i drugi su slavili minimalcem kod kuće na protekla dva međusobna susreta. Pošto gosti retko kad dobijaju na njihovim dvobojima, možda bi bilo najbolje da probate sa 1X&0-2.

FRANCUSKA 2, PLEJ-OF, ČETVRTFINALE:

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:45 5103 FR2PF Le Havre - Brest kmb 1X&0-2 (-) 2,00 Ukupna kvota 2,00

Foto: Shutterstock