SMS-MANIJA: Kako? Zašto? Gde? Kad? Koliko?

Nije to samo zbog dva gola Sasuolu. Ti golovi su samo bili dolivanje ulja na vatru koja bukti od jesenas. Eksplozija Sergeja Milinković Savića u dresu Lacija je jedna od stvari koji su obeležili dosadašnji deo sezone. Srpski vezista je postao „sledeća velika stvar“ u evropskom fudbalu.

Kao što je Evropa prošle godine u ovo doba brujala gde će Kilijan Mbape, godinu dana ranije bila opsednuta budućnošču Pola Pogbe, tako danas i prezime Milinković Savić vrišti sa stranica štampe i portala širom Evrope.

SMSmanija je zahvatila Evropu, a kulminacija sledi na kraju sezone i tokom letnjeg prelaznog roka. U Laciju mudro drže situaciju pod kontrolom, štiti ih dugoročni ugovor sa Srbinom, ali su jako dobro svesni da mladi vezista igra poslednju sezonu u Rimu. Klaudio Lotito se neće opeći kao u slučaju Felipea Andersona za kojeg je od Mančester Junajteda imao ponudu od 50.000.000 evra, ali se kockao i odbio. Brazilca danas ne mogu da prodaju ni za upola manju sumu...

Sergej Milinković Savić ipak nije brazilska priča koja traje samo jedno leto. Srbin je igrač kojem u karijeri ide baš sve kako treba. Od omladinaca, evropske i svetske titule sa Orlićima, pravovremenog bega iz Srbije, odskočne daske u Genku, do dolaska, adaptacije i rapidnog napretka u Seriji A. Školski primer kako treba da ide karijera jednog mladog igrača koji nema limite i koji se nikad ne zadovoljava trenutnim. Taj sled događaja je neka vrsta garancije da onaj ko uloži u njega dobija igrača top klase na prilično dug period.

Srpski vezista je atipičan igrač u svetskom fudbalu. Nije ni čudo što ga najčešće porede sa Polom Pogbom jer je Francuz jedini sličan konstitucijom, stilom igre i potencijalom. Makar onaj Pogba iz Juventusa. Uz Sergejev meteorski uspon i Polovo stagniranje (da ne kažemo i nazadovanje na Old Trafordu) došli smo u situaciju da je sada Srbin vredniji od Francuza.

„Milinković je vanserijski igrač! Postiže golove levom, desnom, glavom, igra u svim pravcima... Po meni je on trenutno bolji igrač od Pogbe. Više sam nego siguran u to. U poređenju sa Francuzom, ima bolju glavu. Očekujem da napusti Lacio na kraju szeone. Cena? Mislim da će Lotito napraviti aukciju“, rekao je legendarni defanzivac Intera i Milan, a godinama stručni konsultant u najpopularnijim TV emsiijima na Čizmi, Fulvio Kolovati.

I nije mali broj onih koji misle da je Sergej izjednačio lestvicu koju je postavio Pogba. Ali i da ju je u ovoj sezoni podigao i da zvezda Mančester Junajteda to ne može da isprati.

Čovek koji će narednih meseci biti na „slatkim mukama“ dok mu telefon bude zvonio je Sergejev menadžer Mateja Kežman. Nekadašnji golgeter vodi brigu o Sergejevoj karijeri još od početaka u Vojvodini. Čak ni on koji ga tako dobro poznaje ne vidi limite zlatnog momka srpskog fudbala.

„Kada je Sergej došao u Italiju, poredili su ga sa Pogbom jer je u tom trenutku možda i bilo najlakše izvući tu komparaciju zbog nekih sličnih karakteristika. Inače, jako respektujem Pogbu, volim takve veziste koji umeju da protrče i u službi su tima. Ali mislim da sada Sergej poseduje drugačije i veće kvalitete od Pogbinih. U zadnjih šest meseci je napravio enorman napredak. Samo Bože zdravlja i može da postane najkompletniji igrač na planeti. On poseduje neke neverovatne atribute. Ima nenormalnu fiziku. Nećete naći igrača na svetu sa tom snagom, masnoćom i struktrom mišića na tu visinu. Sa svojih 192 centimetra trči najviše na terenu, a toliko procenata je u sprintu. Ima tako mekan dodir i stopalo poput Brazilaca da me nekad podseti na Zidana sa rešenjima koje smišlja. Neke stvari, koje ne možete da vidite ni na TV kada imate ceo teren pred očima, on vidi pre vas. Najefikasniji je vezni igrač u Evropi, daje golove na najrazličitije moguće načine, ima „glavu“... Igrao sam sa Robenom, Lampardom i nekim od najboljih igrača Evrope i mislim da Sergej može da ih nadmaši za koju godinu ako nastavi ovako da napreduje. I da bude među najozbiljnijim kandidatima za Zlatnu loptu“, analizira Mateja Kežman za MOZZART Sport karakteristike svog mladog zemljaka.

Sve to što kaže Kežman vrlo dobro znaju i operativci najbogatijih klubova sveta. Skautski izveštaji o Miliinković Saviću su godinama stizale u najpoznatiji fudbalske centrale širome Evrope, sada za te izveštaje više nema potrebe. Popunjeni su do kraja sa najboljim ocenama i ostaje da se završi posao. Dakle, da neko spremi pare i da plati.

Ko i koliko?

Najverovatnije do maja se neće znati ko će od zainteresovanih velikana zlatom posuti autogram momka rođenog u Španiji. Suština je da ga žele skoro svi najveći evropski klubovi, ali za sada sve ostaje samo na nagađanjima i medijskoj histeriji. Raspon visine transfera se po evropskim medijima kreće od 80.000.000 evra kod onih ozbiljnijih do 200.000.000 evra sa kojima se gađaju neki izvori tabloida. Realnost je da Lacio u ovoj situaciji može da izvuče 100.000.000 evra i više za Sergeja. Čime bi Srbin ušao među pet najskupljih igrača svih vremena...

Milinković Savić je postao luksuzna roba na fudbalskoj pijaci što znači da je jako malo onih koji mogu da to priušte. Zato u startu možemo odbaciti klubove poput Atletiko Madrida, Intera, Arsenala ili Milana. Oni su svoju šansu propustili...

Sergej je dostupan samo eliti. A to su španske aždaje Real Madrid i Barselona, prebogati mančesterski giganti Junajted i Siti, arapska imperija Pari Sen Žermen, eventualno Juventus, Čelsi, Bajern i možda Liverpul.

REAL MADRID

Ako se ispostave tačnim najave iz Madrida da Real sledećeg leta kreće u operaciju „Galaktikosi 3“ malo je onih koji mogu da se nadaju mesu u tom bolkbasteru. Milinković Savić je uz Azara, Kejna i Levandovskog jedan od njih. Kada Real nekog hoće, on ga i dobije. Za Florentina Pereza nema nesavladivih prepreka. Jedan od Realovih aduta je što je Sergej kao i milioni klinaca širom planete, od malih nogu maštao o belom dresu Kraljevskog kluba. Madridska Marka je pre nekoliko dana kao vest dana donela izveštaj iz kluba u kojem stoji zeleno svetlo da je Srbin taj igrač koji je potreban Realu. Šta više tu da se doda?

BARSELONA

Sve što znaju u Realu, znaju i u Kataloniji. Barselona je popunjena na svim pozicijama, kaparisala je Artura i Grizmana za sledeću sezonu, Sergeja bi na Kamp Nou čekala najveća gužva u startnih 11, tu su i Mesi, Kutinjo, Dembele, Buskets, Paulinjo, Rakitić... Ali Barsa ne sme da dozvoli da takav igrač ode u Real Madrid kao što nije dozvolila ni Nejmaru kada ga je ispred nosa otela Kraljevićima.

MANČESTER SITI

Pre nego što zaustite „A gde će ga?“, upamtite da je reč o Pepu Gvardioli i da niko ne može da isprati šta se dešava u tom mozgu i koliko kombinacija se vrzma u mislim genijalnog Katalonca. Istina, Siti ima strašan tim, tamo je rezerva jedan Bernardo Silva... Ali veliki trener je onaj koji nađe način da uklopi velike igrače. Voleli ga ili ne, Gvardiola je jedan od najvećih. I zato je glupo razmišljati o pravcu kako bi se Sergej uklopio u Siti i gde bi igrao. Siti ostaje bez Turea, onog tamo leta verovatno i bez Davida Silve i Fernandinja. Zato Gvardiola prati igrače poput Freda iz Šahjtora, Vajgla iz Borusije, ali Sergej je za koplje iznad svih koji se pominju. I ko zna u kakvog igrača može da ga nadogradi Gvardiola. Pogledajte šta je uradio sa De Brujnom, a pogotovo šta je izgvukao od Rahima Sterlinga. Naravno, novac neće biti nikakva prepreka. Plaćali su po 60.000.000 evra i više za štopere i bekove, pa zašto ne „stotkicu“ i za Sergeja?

MANČESTER JUNAJTED

U pravu je Geri Nevil kada kaže da Mančester Junajted ima samo jednog igrača vrhunske klase - De Heu! Svi ostali variraju. Ima tu mnogo klase i potencijala, ali nema konstantnosti. Zato je Mančester Junajted tim koji najviše vapi za igračem poput Milinković Savića, a s obzirom šta se šuška poslednjih dana o odnosu Murinja i Pogbe, možda Srbin postane „Pogba umesto Pogbe“ na Old Trafordu. Ne sumnjamo da Žoze Murinjo ima u imeniku broj bivšeg učenika Mateje Kežmana da se raspita o svemu što ga zanima. Junajted je u prethodna dva prelazna roka velikim transferima „popločao“ većinu pozicija u timu i ostaje prostora za još dva ili tri skupocena pojačanja. Sergej je jedno od njih.

PARI SEN ŽERMEN

Sve zavisi od raspleta u Ligi šampiona, ali čini se da ni ove sezone nema ništa od finala za zvezdani projekat Arapa na Parku prinčeva. Što će samo još više produbiti bes i revanšizam kod prebogatog Nasera Al Kelaifija. Sećate li se njegovog odgovora kada se opasuljio tri dana posle onog trilera na Kamp Nou? Rekao je da će njihova poruka na leto biti duplo jača. I potpuno je rasturio fudbalsko trište transferima Nejmara i Mbapea. Milinković Savić može da bude sledeći. Takav igrač je potreban Svecima na sredini. Finansijski fer-plej? Biće isto što i do sada. Naći će način da ne uđu u probleme, a mogu se očekivati prodaje Drakslera, Di Marije, Pastorea...

„Ako PSŽ želi Sergeja, mora da deluje odmah. Pre nego što ga uzme neki drugi top klub. Uz njega, Veratija i Rabioa, budućnost veznog reda bi bila osigurana na duže staze“, rekao je nekadašnji Francuz iz Lacija, Usman Dabo.

LIVERPUL

Još pretprošlog leta je procurilo da je Jirgen Klop oduševljen Milinković Savićem i da ga ima u fokusu. Liverpul strpljivo gradi ekipu koja bi trebalo dugo da igra zajedno i može da finansijski uključi u trku za Srbina. Uostalom, platili su Van Dajka 80 i kusur miliona. Mogu i Sergeja ako im se ukaže šansa. Pogotovo što bi se idealno uklopio u sistem sa trojicom na sredini.

Sergeju se već dugo nada i Maks Alegri, ali čini se da ovo više nije igra koju Juventus može da igra. Čak i ako opet bude spreman na operaciju poput one kod Iguaina. Sergej se nalazi u centru Alegrijevih planova za rekonstrukciju tima, ali čini se da će Juventus morati da se zadovolji nekim jeftinijim rešenjem. Milan je letos probao sa 70.000.000 evra i glatko je odbijen. Rosoneri više neće ni pokušavati, u Interu su gajili nadu da će oni uspeti, ali Suning je zavrnuo slavinu. Bajern se ne pominje, a Arsenal više nije opcija za igrače poput Milinković Savića.

Kaludio Lotito zadovoljno trlja ruke, biće to vatrena licitacija ovog proleća. A Srbija će dobiti prilično validan argument da ima jednog od najboljih igrača sveta.

PIŠE: Aleksandar GLIGORIĆ

FOTO: Action images