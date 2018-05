Turski šampionat sigurno je jedan od najzanimljivijih ove sezone u evropskom fudbalu, a ovog vikenda dobija svoj nastavak. Ludi nastavak i potvrdu svog ludila. U trci su Istanbul Bašakšehir, Galatasaraj i Fenerbahče, a prvi u ovom kolu je u ring ušao Istanbul. I možda uprskao svoje šanse da postane šampion, a najzaslužniji za to je Brazilac Robinjo koji je postigao gol u 92. minutu kojim je Sivasu doneo bod u gostima - 1:1 (1:0). Kao i golman Volkan Babadžan koji je užasno reagovao pa neki i njemu pripisuju ovaj pogodak kao autogol...

Šok u Istanbulu... Neverica. I dva crvena kartona, uz isključenje Ardi Turanu u 94. minutu zbog odgurivanja pomoćnog sudije.

Galatasaraj ima 66 bodova kao i Istanbul, ali tek treba da igra meč ovog kola protiv Ahisara u gostima.



Bašakšehir je u vođstvo stigao već na startu utakmice. Tada su domaći navijači mogli da odahnu. Igrao se 14. minut. Posle greške u odbrani Sivasa, lopta je stigla do Adebajora na strani, on je umesto sebičnog završetka odabrao da prosledi loptu do Rijada Bajića kome je preostao lakši deo posla.

Bašakšehir je koštala i glupost Marsija Mosoroa koji je dobio dva žuta kartona za dva minuta i automasko isključenje uz 38. minutu posle grubog starta sa leđa, a Istanbul do kraja nije izdržao i zadržao sva tri boda. Iako ih je imao u džepu.

Robinjo je u nadoknadi pogodio na lud način, lopta je posle njegovog udarca nekako završila u golu i Sivas je izvukao bod. A šanse Bašakšehira drastično pale.

Ovaj gol mogao bi da ga košta titule...

Situacija na tabeli je sledeća: Bašakšehir i Galatasaraj imaju po 66 osvojenih bodova. Galata ima utakmicu manje, kao i Fenerbahče koji je na 63 boda.

Kakav hladan tuš za Istanbul. Bio je na minut do toga da noći na prvom mestu sa dva boda prednosti u odnosu na Galatu.

Ovako...

Za sve je kriv Robinjo.



TURSKA 1 - 32. KOLO

Petak

Bašakšehir - Sivas 1:1 (1:0)

/Bajić 14 - Robinjo 92/

Subota

Foto: Action images