Nema mira u grčkom fudbalu u izgleda da ga neće ni biti! PAOK i AEK igrali su u Solunu derbi bez golova, koji je prekinut pri rezultatu 0:0 zbog incidenata u poslednjim trenucima regularnog toka. Posle skoro dvočasovno većanja sudija i aktera, duel definitivno neće biti nastavljen, a epilog će verovatno biti poznat na sudu.

FOTO: Vrhunac ludila - Gazda PAOK-a uleteo sa pištoljem na teren A fudbal je, kao i nedavno pred okršaj PAOK-a sa Olimpijakosom pao u drugi plan. Grmeće čelnici kluba iz Soluna zbog onoga što se desilo u 90. minutu, kada je Fernando Varela dao gol posle kornera. Usledilo je eksplozija emocija na teren i na tribinama, ali se to pretvorilo u bes kada je gol poništen.

Usledili su žestoki protesti igrača AEK-a koji su nasrnuli na linijskjog sudiju, smatrajući da gol mora da bude poništen zbog ofsajda Maurusija. On se zaista našao u nedozvoljenoj poziciji, ali se na usporenim snimku ne vidi da je dirao loptu. Konsultacija sa pomoćnik Kominas je poništio gol, a to je dovelo do erupcije vulkana na Tumbi.

Pravo je čudo kako nije došlo do fizičkog obračuna. Igrači PAOK-a su zatim krenuli ga Kominasu i njegovim pomoćnicima očigledno smatrajući da će uspeti da ubede sudiju da još jednom promeni odluku. Ali, ni tu nije bio kraj haosu. Ubzo se na terenu našao i gazda PAOK-a Ivan Savidis besan zbog odluke arbitara, kao i prvi operativac solunskog kluba Luboš Mihel.

Sudeći po gestikulaciji, razmišljali su i da povuku ekipu sa terena očigledno smatrajući da su ozbiljno oštećeni. Nekako se i to smirilo, a onda je došlo do koškanja kod klupa za rezerve dva tima, pa su gosti otišli u svlačionicu i utakmica je prekinuta

Tvrdu i ne preterano zanimljivu borbu uglavnom na sredini terena sporadično je prekidala navala PAOK-a, dok je AEK u većem delu meča pre svega bio zainteresovan za odbranu sopstvenog gola što i ne čudi s obzirom na situaciju na tabeli.

Tako je u 51. minutu Đalma Kampos praktično ni iz čega došao u situaciju da izađe sam ispred golmana, ali je njegov udarac izblokiran.

A onda tri paklena minuta tokom kojih su navijači imali mnogo razloga da se nerviraju i da drhte. U glavnim ulogama bili su Aleksandar Prijović i Marko Livaja.

Reprezentativac Srbije je u 61. i u 63. minutu propustio dve ozbiljne prilike za pogodak. U prvoj situaciji šutirao je pravo u golmana sa ivice kaznenog prostora i to ne previše snažno, iako ga niko nije čuvao.

Već u sledećem napadu PAOK je mogao da bude kažnjen kada je do lopte došao Marko Livaja i sa nekih 10-ak metara gađao oštro po zemlji, međutim, domaći golman Aleksandros Paskalakis je odlično reagovao.

A onda je opet red došao na PAOK. Igrao se 63. minut, Pelkas je proigrao Prijovića, a srpski napadač je iz izgledne pozicije šutirao nešto jače i lopta je otišla iznad prečke.

GRČKA 1 - 25. kolo

Subota:

Larisa - Kerkira 0:0

Panionios - Atromitos 2:2 (1:0)

/Spiridonović 48, 59 - Kocopulos 65, Amr Varda 90+3/

Panatinaikos - Asteras Tripolis 1:1 (0:0)

/Lod 87 - Manijas 69/

Nedelja:

Platanijas - Olimpijakos 0:4 (0:3)

/Romao 14, Marin 24, Miraljas 35pen, Sise 58/

Ksanti - Panetolikos 1:0 (1:0)

/Kastro 24/

Lamija - Levadijakos 1:1 (1:1)

/Cukalos 40 - Jakumakis 33/

PAOK - AEK 0:0 (prekinuto)

Foto: www.paokfc.gr