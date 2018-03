Spaleti pred derbi: Meč sezone i budućnosti! Ne bojim se Milana, Ikardi je prespreman

Inter više nema pravo na grešku. Sutrašnji gradski derbi je prekretnica sezone za Lućana Spaletija i njegove izabranike. Ako pobede, eliminisaće gradskog rivala iz trke za Ligu šampiona. Ako izgube, lansiraće probuđeni Milan i očiveti mu nade o Ligi šampiona.

Inter je u padu forme u poslednja dva meseca, sve se to nekako tolerisalo, ali neuspeh u gradskom derbiju bi bio kap koja preliva čašu. Zato trener Spaleti hrabri svoje pulene uoči derbija.

„Ne brine me Milan, želim samo da budem siguran da moji igrači znaju šta treba da rade. Milan ima dosta kvaliteta na raspolaganju, ali sam ubeđen da i Inter ima makar isto toliko. Želim da sutra vidim hrabre igrače koji će donositi važne odluke na terenu i biti odlučni. Najvažnija stvar je da sutra ne tumaramo po terenu bez jasne ideje u glavi. Moramo da imamo razlog za svaki pokret koji napravimo“, poziva Spaleti na maksimalnu koncentraciju.

U ovom derbiju se možda odlučluje o plasmanu u Ligu šampiona i samim time znatno svetlijom budućnosti kluba.

„Derbi vredi više od sezone. Sa toliko ljudi na tribinama, važno je da meč bude spektakularan. Spremni smo za najveći meč u sezoni. Znamo koliko je našim navijačima stalo do ove utakmice. Želimo da odlučujemo o sopstvenoj sudbini i da bi to uspeli, moramo da budemo svesni svojih kvaliteta. Ovo je utakmica naše budućnosti. Ako želimo u Ligu šampiona, onda nemamo više kredita da to odlažemo. Vreme je da se preuzme odgovornost. Naša budućnost mora da ostane u našim rukama. Periode uspona i padova imaju svi timovi, ali mi više nemamo pravo na njih“.

Inter je do sada dobro igrao derbi susrete i nije poražen od Juventusa, Napolija, Milana...

„Ekipa prepoznaje momente kada treba da pruži nešto više. Umeju da osete opasnost i da preuzmu odgovornost pravom reakcijom. Ali to bi tako trebalo da bude u svakom meču, a ne samo kada se mora“.

Milan igra kao preporođen pod komandom Đenara Gatuza koji je za dva meseca postao čudotovorac...

„Čak ni njegov najveći neprijatelj ne može da mu ospori to što je napravio. Gatuzo je dobro iskoristio oružja koja je imao na raspolaganju. Sa jednostavnošću je mentalno podigao igrače i psihološki ih napumpao. Ne poznajem ga sa profesionalne strane, ali znam ga kao sobou i znam da je vrlo iskren. Kada dođe do utakmice kakva je ova, Gatuzo ima više iskustva od mene. Ja i nisam baš bio neki dobar igrač“.

Inter će biti jači za oporavljene Ikardija i Mirandu.

„Ikardi nije spreman. Ikardi je prespreman! Derbi mečevi izazivaju posebna osećanja u jakim ličnostima kakav je on. Miranda se oporavio i sposoban je za ceo meč“.

Forma Ivana Perišića je problem za Nerazure poslednjih nedelja...

„Nije baš da forma jednog igrača može da odredi ponašanje celog tima. Ivan je jak igrač koji je uvek bio u mojim planovima i sutra će pokazati da je sve u najboljem redu sa njim. Nisam razočaran nijednim mojim igračem. Svi me slučaju, samo što ja još nisam našao pravi način kako da ih motivišem maksimalno. Tabela kaže da smo ispred Milana i da bi bodovi trebalo da pripadnu nama. Najteži posao će biti da nametnemo naš stil sopstvenim kvalitetima“, poručio je Spaleti.

(FOTO: Action images)