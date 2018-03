Lebdela je ta ideja nad Lionom. Nije možda Olimpik najbolji tim u Ligi Evrope, ali je imao trenutke u kojima je delovao da može da pobedi svakog. Sve dok nije naleteo na CSKA, koji je visio i u revanšu sa Crvenom zvezdom. I tek sad beogradski crveno-beli mogu da vide koliko su u stvari herojski ispali. Armejci Viktora Gončarenka igraju ozbiljan evropski fudbal. A Aleksandar Golovin igra fudbal za intelektualce. Najtalentoaniji fudbaler Rusije maestralno je komandovao ruskim jurišom na Lion i CSKA doveo do pobede od 3:2 kojom je anuliran zaostatak iz prvog meča i overen plasman u četvrtfinale Lige Evrope.

A tamo niko neće smeti unapred otpiše Armejce. Jer večeras su pokazali da znaju da napadnu kad moraju, a vala i da se brane u trenucima kad je i najmanja greška luksuz koji se ne sme dozvoliti.

Olimpik je dao sve od sebe, ali je naspram sebe imao raspoloženog protivnika. Pre svega Golovina. Možda i najbolja partija u karijeri 21-godišnjeg plejmejkera. Svaki napad CSKA počinjao je od njega. A bilo ih je ihaha. Pa nek se i večeras video taj karakteristični ruski mentalitet koji te vuče dole kad si tako blizu vrha.

Nije, naime, ovaj meč ni trebalo da uđe u neizvesnu završnicu, a bilo je baš neizvesno u poslednjih 20 minuta kada je Lion nabio Moskovljane u šesnaest. Nije, jer je Golovin u prvom poluvremenu tas na psihološkoj klackalici namestio tako da radi u korist gostiju. Velemajstorski je plasirao loptu iza leđa Antonija Lopesa. Borba je i zvanično počela.

Olimpik se vratio početkom drugog poluvremena, mada ni to nije trebalo da se desi. Džordanu Feriju lopta je pobegla u gol aut pre no što ju je on vrato na nogu Maksvela Kornea. Škotskom sudiji Bobiju Mejdenu taj je detalj promakao. Lion je imao rezultat koji ga vodi dalje.

Nije potrajalo. Samo dva minuta kasnije Golovin je opet seo za upravljač. Skenirao je situaciju sve dok na desnom krilu nije uočio rupu i tamo Kirila Nababkina. Ovaj je to umeo da iskoristi, savršena lopta ka Ahmedu Musi, nigerijski napadač se uželeo golova. Zato je i pobegao iz Lestera. Zato ga je CSKA i doveo u Moskvu - 2:1.

Nisu se domaći ni osvestili, a već na semaforu pisalo 3:1. Ovaj put je kormilo od Golovina preuzeo Alan Džagojev, lopta sada ide na levu stranu, tamo je sam Konstantin Kučajev, a na petercu je Pontus Verbnlum. Niko ni blizu. Smrtonosan hitac.

Supersonični Betrand Traore i Marijano Dijaz su se u 71. minutu pobrinuli da sam finiš utakmice ne bude lišen drame kakvu je ovaj meč zaslužio. Kučajev je previše lako ispao, Aleksej Berezucki napravio retku grešku i dozvolio Marijanu da ga nasamari. Juriš je mogao da počne.

Pucao je Olimpik iz svog oružja. Trčao kao da mu život od toga zavisi. Probao levo, pa desno, kroz centar… Nije vredelo. Nervoza je vezivala noge u odsudnim trenucima, umor gurao ramena na dole. Silno je Lion želeo to finale kod kuće. U sudijskoj nadoknadi dva puta je bio vrlo blizu. Ali ovaj san neće postati java. CSKA je u četvrtfinalu.

Liga Evrope, 1/8:

Lokomotiva Moskva - Atletiko Madrid 1:5 (1:1), prvi meč 0:3

/Ribus 20 - Korea 16, Saul 47, Tores 65, 70pen, Grizman 85/

Altetik Bilbao - Olimpik Marselj 1:2 (0:1), prvi meč 1:3

/Vilijams 74 - Paje 38pen, Okampos 52/

Dinamo Kijev - Lacio 0:1 (0:1), prvi meč 2:2

/Lukas Leiva 23/

Plzenj - Sporting Lisabon 2:1 posle produžetaka (2:0, 1:0), prvi meč 0:2

/Bakoš 6, 65 - Batalja 107/

Zenit - RB Lajpcig 1:1 (1:1), prvi meč 1:2

/Driusi 45 - Ogusten 22/

Arsenal - Milan 3:1 (1:1), prvi meč 2:0

/Velbek 39pen, Džaka 71, Velbek 86 - Čalhanoglu 35/

Olimpik Lion - CSKA Moskva 2:3 (0:1), prvi meč 1:0

/Korne 58, Marijano Dijaz 71 - Golovin 39, Musa 60, Vernblum 65/

Red Bul Salcburg - Borusija Dortmund 0:0, prvi meč 2:1

