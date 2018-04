Fabio Groso iz igračkih dana

Ubedljiv poraz od Venecije u prošlom kolu od 3:0 bio je koban po trenera Bruna Tedina, koji je dobio otkaz na klupi Palerma. Vremena za čekanje nije bilo, Sicilijancima je bilo potrebno hitno rešenje, a kontroverzni gazda Mauricio Zamparini odlučio se za Roberta Stelonea (40), nekadašnjeg napadača Napolija, Đenove i Torina, koji kao trener i te kako ima iskustva u vođenju kluba do Serije A. To je pokazao pre nekoliko sezona kada je uveo Frozinone u italijansku elitu, a na "Renco Barberi" se nadaju da bi sličan podvig (drugo mesto u Seriji B) mogao da ponovi.

Empoli je od subote novi prvoligaš kao lider u Seriji B, a Siciljancima ostaje da se sa ostalim rivalima iz gornjeg doma, koje predvodi slavna Parma, bore za drugu direktnu vizu, kako u baražu ne bi ostali bez plasmana. Jer znaju i u Palermu da bi, bez hitnog povratka u elitu, usledile godine tavorenja među drugoligašima, pa je večerašnji okršaj sa šestoplasiranim Barijem jako bitan.

Domaćin ima samo pobedu na poslednjih šest utakmica, ali igra dobro pred svojom publikom što je veliki adut. Problem je što je i najbolji strelac Makedonac Ilija Nesorovski (16 golova) neizvestan za ovaj meč, nakon što je propustio prethodne dve utakmice, a neuspeh Palerma priželjkuju i u Đenovi pošto žele njihovog najboljeg fudbalera. Ta želja će im biti lakše ostvariva ako Palermo ostane u Seriji B.

Što se tiče Barija, on je u prošlom kolu na svom terenu tukao Entelu posle četiri vezana remija. Ekipu sa San Paola predvodi s klupe legendarni Italijan Fabio Groso koji se večeras vraća na mesto uspeha, u Palermo gde je kao igrač imao dve sjajne sezone od 2004. do 2006. godine. Posle solidnih rezultata u mlađim kategorijama Juventusa, Groso, jedan od heroja italijanskog pohoda na Mundijal u Nemačkoj 2006. godine dobio je priliku da čuveni tim sa stadiona Sveti Nikola vrati u Seriju A. Da bi to učinio moraće da pobedi svoj Palermo.

Zbog svih tih faktora ovde nam miriše na tvrd, tipično italijanski meč i prijateljski remi, uz maksimum dva postignuta gola. Čisto da svi budu zadovoljni.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:30 1021 ITA 2 Palermo - Bari ug 0-2 1,69 Ukupna kvota 1,69

ITALIJA 2 - 39. kolo

Ponedeljak

20.30: (1,87) Palermo (3,30) Bari (4,10)

Utorak

12.30: (2,35) Avelino (3,15) Ćitadela (3,95)

15.00: (1,55) Parma (3,80) Ternana (5,80)

15.00: (3,25) Breša (2,15) Frozinone (2,20)

15.00: (3,10) Karpi (3,10) Empoli (2,30)

15.00: (2,80) Pro Verčeli (3,00) Venecija (2,55)

15.00: (2,10) Fođa (3,25) Specija (3,35)

15.00: (2,25) Virtus Entela (3,05) Askoli (3,25)

15.00: (2,25) Kremoneze (3,00) Novara (3,30)

15.00: (2,20) Peskara (3,25) Ćezena (3,15)

18.00: (1,60) Peruđa (3,70) Salernitana (5,40)

*kvote su podložne promenama

