Spisak Argentine za Španiju i Italiju: Nema Ikardija i Dibale, tu je Iguain

Argentinski selektor Horhe Sampaoli je objavio spisak igrača na koje računa za prijateljske mečeve krajem marta protiv Italije i Španije.

I naravno, kao i uvek kada je u pitanju spisak Argentine, najviše se priča o pozvanim napadačima. Tu su Serhio Aguero i Gonzalo Iguain čije pozicije u prethodnih godinu i kusur dana nisu bile sigurne kod bivšeg selektora Edgarda Bauze, a potom i na početku Sampaolijevog mandata. Oni su opet u špicu uz Mesija, ali zato nema Juventusovih i Interovih zvezda Paula Dibale i Maura Ikardija.

Oni imaju probleme sa povredama u poslednje vreme, ali su se oporavili i mogli su da budu spremni za reprezentativne obaveze da je Sampaoli hteo da ih pozove. Umesto toga, on je odlučio da Rominog ofanzivca Dijega Perotija uvrsti u napadače. Na spisku nema ni Atalantinog najboljeg igrača Papua Gomeza koji je do sada bio standardan kod Sampaolija. Njih trojica plus Zenitov defanzivac Emanuel Mamana i Atletikov ofanzivac Anhel Korea se nalaze na rezervnoj listi od pet igrača koji mogu da uskoče u slučaju da se neko sa prvog spiska povredi.

U reprezentaciju se vratio Evertonov štoper Ramiro Funes Mori, a prvi poziv posle četiri godine je dobio Čelsijev rezervni golman Vili Kabaljero. Ovaj 36-godišnji veteran je prvi put pozvan u reprezentaciju davne 2005. godine, ali nikada nije dobio šansu da debituje.

Ostaje još da Sampaoli pozove igrače iz domaćeg prvenstva, a pretpostavlje se da će to biti defanzivac Fabrisio Bustos (Independijente), vezisti Enco Perez (River Plejt), Pablo Perez (Boka Juniors), krilo Kristijan Pavon (Boka Juniors) i napadač Lautaro Martinez (Rasing).

Spisak Argentine:

Golmani: Serhio Romero (Mančester Junajted), Nahuel Guzman (Tigres), Vili Kabaljero (Čelsi)

Odbrana: Markos Roho (Mančester Junajted), Gabrijel Merkado (Sevilja), Nikolas Otamendi (Mančester Siti), Federiko Facio (Roma), Nikolas Taljafiko (Ajaks), Markos Akunja (Sporting Lisabon), Ramiro Funes Mori (Everton)

Vezni red: Eduardo Slavio (Benfika), Anhel Di Marija (PSŽ), Havijer Maskerano (Hebej), Lukas Bilja (Milan), Ever Banega (Sevilja), Đovani Lo Selso (PSŽ), Leandro Paredes (Zenit), Manuel Lansini (Vest Hem)

Napad: Lionel Mesi (Barselona), Serhio Aguero (Mančester Siti), Gonzalo Iguain (Juventus), Dijego Peroti (Roma)