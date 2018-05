Na golu David Ospina. U odbrani iskusni Kristijan Zapata i najkuplji igrač u istoriji Totenhema Davinson Sančez. U poslednjoj liniji su još Santjago Arijas koji je proglašen za igrača godine u holandskoj Erediviziji i Barselonin kiklop Džeri Mina. Dodajte još tu standardne Đironine defanzivce Espinozu i Mohiku plus odličnog Fabru iz Boke. Odbrane za rspekt.

Dalje...

Neumorni Karlos Sančez kao zadnji vezni, Juventusov „perpetuum mobile“ Huan Kvadrado na bilo kojoj poziciji po desnom boku. Zatim Brajtonovo najskuplje pojačnje u istoriji Hose Izkijerdo po levom boku, a kao „desetka“ Hames Rodrigez. Plus Bokina „desteka“ i majstor slobodnjaka Edvin Kardona, pa nekada veliki talenat Huan Kvintero koji je sada u Riveru, pa odlični Đovani Moreno...

I onda napad. Dovoljno je reći Radamel Falkao. Plus Karlos Baka. Plus Luis Murijel. Plus sjajni Duvan Zapata iz Sampdorije. Pa povratnik Teo Gutijerez i jedan od najskupljih napadača Južne Amerike Migel Borha.

Sve to su igrači sa šireg spiska Kolumbije za Mundijal. Na spisku je 35 imena. Kada otpadnu neki iz domaćeg prvenstva i neka manja zvučna imena, Kolumbijaci zaista mogu da sastave tim koji može da bude nagazna mina svetskog prvenstva.

Od zvučnijih imena na spisku nema povređenog Edera Balante, zatim Valensijinog štopera Džejsona Murilja, kao ni zaboravljenog Džeksona Martineza koji je uvenuo u Kini.

MOZZART KVOTE

Kolumbija osvaja grupu - kvota 2.30

GOLMANI: David Ospina (Arsenal), Kamilo Vargas (Deportivo Kali), Ivan Arboleda (Banfild), Hose Fernando Kvadrado (Onse Kaldas).

ODBRANA: Kristijan Zapata (Milan), Davinson Sančez (Totenhem), Santijago Arijas (PSV Ajndhoven), Oskar Muriljo (Pačuka), Frank Fabra (Boka Juniors), Johan Mohika (Đirona), Jeri Mina (Barselona), Vilijam Tesiljo (Santa Fe), Bernardo Espinosa (Đirona), Stefan Medina (Monterej), Farid Dijaz (Olimpija Asunsion).

VEZNI RED: Vilmar Barios (Boka Juniors), Karlos Sančez (Espanjol), Džeferson Lerma (Levante), Hose Izkijerdo (Briajton), Hames Rodrigez (Bajern), Đovani Moreno (Šangaj Šenhua), Abel Agilar (Deportivo Kali), Mateus Uribe (Amerika), Džimi Čara (Atletiko Junior), Juan Kvintero (River Plejt), Edvin Kardona (Boka Juniors), Huan Kvadrado (Juventus), Gustavo Kueljar (Flamengo), Sebastijan Perez (Boka Juniors).

NAPAD: Radamel Falkao (Monako), Duvan Zapata (Sampdorija), Migel Borha (Palmeiras), Karlos Baka (Viljareal), Luis Murijel (Sevilja), Teo Gutijerez (Atletiko Junior).

(FOTO: Action images)