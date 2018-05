Evo i Nemaca! Selektor aktuelnih svetskih šampiona Jogi Lev saopštio je imena 27 igrača koji će konkurisati za mesto u avionu za Rusiju. Najveće iznenađenje predstavlja izostavljanje sa proširenog spiska Sandra Vagnera, napadača Bajerna, kome očigledno nije pomogao ni moćni minhenski lobi, niti samoreklamerstvo (pre nekoliko dana izjavio kako bi bilo pravo čudo da se ne nađe na spisku), pa je njegovo mesto zauzeo Nils Petersen (29) iz Frajburga. Ovaj momak na taj način nagrađen je za odličnu sezonu kao i za činjenicu da je u protekloj godini bio najbolji nemački strelac sa 15 pogodaka. Petersen ima iskustva igranja u nacionalnom timu, pošto je dres pancera nosio na Olimpijskim igrama u Brazilu 2014. i tada poneo titulu najboljeg strelca turnira sa šest golova.

Inače, cela Nemačka poslednjih sati govorila je o fotografijama koje su obišle svet: Mesut Ozil i Ilkaj Gundogan u Londonu sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, na koga nemački politički establišmet gleda kao na diktatora. Mnogi mediji ocenili su ovaj potez asova Arsenala i Mančester Sitija kao nekorektan, čak skandalozan, jer se, kako se navodi, radi o klasičnoj političkoj promociji i davanju podrške jednoj neprihvatljivoj političkoj opciji. Poseban akcenat stavljen je na Gundoganov poklon Erdoganu. Naime, na dresu Mančester Sitija vezista Građana svojeručno je ispisao: Za mog poštovanog predsednika. Dobar deo medija čak je pokrenuo kampanju i javno postavio pitanje kakva će biti reakcija selektora, odnosno da li bi Lev možda trebalo da ih isključi iz reprezentacije?

Naravno da do tako radikalnih poteza nije došlo. Jogi je i jednog i drugog uvrstio na spisak, a prvi čovek nemačkog fudbala Rajnhard Grindel preuzeo je na sebe da ispegla celu situaciju...

"Dogodile su se neke nespretne, preterane stvari, ali ljudi mogu da pogreše. A njih dvojica znaju da su pogrešili i to je sada najvažnije. Moramo da zadržimo dobru atmosferu u reprezentaciji", kazao je Grindel i stavio tačku na "političke" teme. Menažder nacionalnog tima Oliver Birof samo je kratko dodao da je to bila jedna "nesrećna akcija", te da Ozil i Gundogan zapravo nisu bili svesni šta tačno rade.

GOLMANI:

Mark Andre Ter Štegen (Barselona)

Bernd Leno (Leverkuzen)

Kevin Trap (Pari Sen Žermen)

Manuel Nojer (Bajern)

DEFANZIVCI:

Džerom Boateng (Bajern)

Džonatan Ta (Leverkuzen)

Mats Humels (Bajern)

Jonas Hektor (Keln)

Džošua Kimih (Bajern)

Antonio Ridiger (Čelsi)

Matijas Ginter (Menhengladbah)

Niklas Zule (Bajern)

Marvin Platenhart (Herta)



VEZNI RED I NAPAD

Toni Kros (Real Madrid)

Sami Kedira (Juventus)

Julijan Draksler (Pari Sen Žermen)

Ilkaj Gundogan (Mančester Siti)

Sebastijan Rudi (Bajern)

Leon Gorecka (Bajern)

Julijan Brant (Leverkuzen)

Leroj Sane (Mančester Siti)

Mesut Ozil (Arsenal)

Marko Rojs (Dortmund)

Tomas Miler (Bajern)

Timo Verner (RB Lajpcig)

Mario Gomez (Štutgart)

Nils Petersen (Frajburg)

Glavno pitanje jeste - kako će Jogi ovo da skrati. Na ovom spisku još četiri imena su višak, a kada pomenemo samo neka imena koja nisu uspela da se ušunjaju ovde, jasno će vam biti na kakvim je mukama bio Lev. Recimo, strelac pobedonosnog pogotka na prošlom Mundijalu - Mario Gece precratn je. Uz njega i klupski drug Širle, pa Hevedes, Emre Džan, Kevin Foland, iza koga je odlična sezona. Da ne govorimo o mladom Vajglu, Gnabriju, Maksu Majeru...

Bilo je dosta nagađa oko Nojera, ali on je tu. Videćemo da li će uspeti da bez ijedne utakmice u polusezoni istisne Kevina Trapa sa spiska, pošto je utisak da su Ter Štegen i Leno sigurni. Kada izbacimo jednog golmana višak su još trojica igrača.

Koga biste vi izbacili?

Podsetimo, Nemačka se nalazi u F Mundijala u Rusiji i za rivale će imati Meksiko, Švedsku i Južnu Koreju. Panceri slove možda i za najvećeg favorita šampionata, uz selekciju Brazila. Na četiri prethodna Svetska kupa selekcija ove zemlje dolazila je barem do polufinala. Šampion sveta bila je četiri puta, a u četiri navrata je još gubila finale i osvajala bronzu.

