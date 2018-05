Panama će u Rusiji biti debitant na Svetskom prvenstvu, a sada je selektor te zemlje Ernan Gomez, inače Kolumbijac, objavio preliminarni spisak od 35 igrača za predstojeći Mundijal.

U ovom sastavu nalaze se sedmorica igrača iz MLS lige, a tu je i Blas Perez koji je nastupao u MLS ligi. Očekuje se da Gomez skrati spisak na 23 imena do 4. juna kada je rok za prijavu igrača.

Inače, Panama će se takmičiti u grupi G gde će se sastati sa Belgijom, Tunisom i Engleskom. Videćemo koliko će ovi, mahom za evropske uslove anonimni igrači, moći da pruže.

PANAMA DAJE 0-2 GOLA U GRUPI - KVOTA 1,70

Među pozivcima se izdvajaju imena koja su bila noseća u istorijskim kvalifikacijama a to su golman Žaime Penedo, defanzivci Roman Tores i Felipe Baloj, vezista Gabrijel Gomez i napadači Blas Perez i Luis Tehada.

Tu su i Ismael Dijaz iz Deportiva, kao i Luis Rodrigez iz Genta. Pre Svetskog šampionata Panama će igrati protiv Severne Irske 29. maja.

Tu je i igrač sa imenom Fidel Eskobar, kao i Edgar Barkenas koji nastupa za klub zanimljivog imena “Coffee growers of Tapachula”.

Spisak od 35 igrača Paname za Mundijal:

GOLMANI: Hoze Kalderon (Čoriljo FC), Žaime Penedo (Dinamo Bukurešt), Aleks Rodrigez (San Francisko FC).

ODBRANA: Azmahar Arijano (Petriots FC), Felipe Baloj (Munisipal CSD), Harold Kamings (San Hoze Ertkvejks), Erik Dejvis (DAC Dunajska Streda), Fidel Eskobar (Njujork Red Buls), Adolfo Mačado (Hjuston Dajnamo), Majkl Muriljo (Njujork Red Buls), Luj Ovale (CD Olimpija), Francisko Palasios (San Francisko FC), Ričard Peralta (Alijance), Roman Tores (Sijetl Saunders SC).

VEZNI RED: Rikardo Avilja (Gent), Edgar Barkenas (Kofi grouers of Tapačula), Rikardo Buitrago (Munisipal CSD), Migel Kamargo (San Martin de Pores Univerzitet), Adalberto Caraskilja (Tauro FC), Armando Kuper (Univerziti Klub of Čile), Anibal Godoj (San Hoze), Gabrijel Gomez (Bukaramanga), Joze Gonzalez (Union Komers), Kristijan Martinez (Kolumbus Kru), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Kintero (Universiti of Lima), Hoze Luis Rodriguez (Gent).

NAPAD: Abdijel Aroho (LD Alahuelense), Rolando Blekburn (Čoriljo FC), Ismael Dijaz (Deportivo La Korunja), Hoze Fahardo (Independijente), Roberto Nurse (Mineros), Blas Perez (Munisipal CSD), Luis Tehada (Sports Bojs), Gabriel Tores (CD Huačipato).