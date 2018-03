Mladen Krstajić

Sve u vezi selektorovanja Mladena Krstajića, bar za sada, sluti na jednu od čuvenih replika iz ostvarenja „Mi nismo Anđeli“, kada Bogdan Diklić u ulozi tasta, vrlo promiskuitetnom zetu Nikoli koga igra Nikola Kojo kaže: „Deco, u današnje vreme stvarati porodicu, to je ludost, ali i hrabrost“.

Nekadašnji vrsni defanzivac Partizana, Šalkea i Verdera hrabro je zagrizao crvljivu jabuku srpskog nacionalnog tima, onog trenutka kada je pristao da nasledi mnogo iskusnijeg Slavoljuba Muslina. Međutim, da ne bude na kraju predstave, tamo negde krajem juna, da je Mladen Krstajić samo hrabro poginuo.

Pobeda nad Kinom, remi protiv Južne Koreje i poraz od Maroka. To je slovima i brojevima učinak Mladena Krstajića na klupi Orlova. Tu su i vidljive promene i povratak na formaciju sa četiri pozadi. Sve spolja nekako izgleda glatko, ali mladi stručnjak morao bi posle marokanskog testa da spozna jadac. Čelnici Saveza su pristali da na Mundijal odu sa selektorom bez iskustva (pristao je na kocku i Mladen Krstajić), tako da će do smotre u Rusiji bivši reprezentativac dobiti privilegiju da njegove poteze gledamo kroz prste... A tamo...

Pa nadamo se da tamo neće ponoviti greške iz duela sa Marokom. Jer ako želi da postane trener mora da počne da se ponaša i rezonuje kao trener. Njegova postavka za Maroko bila je ukusna i za fudbalske gurmane, sigurni smo da bi dobar deo navijača slično rezonovao. Samo, kad bi navijači zaista vodili ekipe - to ni na šta ne bi ličilo. Nakrcao je Krstajić vezni red plemenitim i lakonogim igračima poput Ljajića, Kostića, Tadića, Živkovića...

Ipak, žrtva takvog mega tehničkog kvaliteta nisu bili Marokanci, već Nemanja Matić. As Mančester Junajteda, prinuđen da krpi veliki deo terena, povremeno se osećao da se nalazi u igri između dve vatre... Nije mogao da stigne sve da pohvata, nije imao pomoć u trenucima kada su Marokanci ogolili lošu procenu Mladena Krstajića. Frustrali su i navijače, a verovatno igrače na terenu, sposobnošću da igraju neku vrstu afričke tika-take... Mi smo bili učinkoviti samo u tranziciji, što je možda zaostavština bivšeg selektora.

Sve nabrojano je loše, jako loše.

Dobro je što Mladen Krstajić čovek iz naroda i što nije hteo da glumi sujetnog tipa, već je svoju prvu ozbiljnu grešku spoznao i ekspresno ispravio. Na poluvrmenu je uveo Luku Milivojevića kako Nemanja Matić usamljen u marokanskoj zoni ne bi izgubio igračku reputaciju i dignitet. Možda, ali samo možda bi to drugačije izgledalo da je na terenu bio Sergej Milinković Savić.

Problem za Krstajića je i to što neće imati vremena da nam pokaže šta je želeo sa nadarenom, ali mekanom formacijom, kao što neće imati vremena da otklanja decenijske propuste u odbrani. Do Mundijala u Rusiji ostale su mu tri, najviše četiri provere i jedno veliko okupljanje. Premalo zajedničkih trenutaka da bi se napravili automatizmi u defanzivi koja je Slavoljub Muslin donekle imao.

Sigurni smo da je Mladen Krstajić, čovek tako mršavog trenerskog iskustva, tokom karijere naučio da inspiracija donosi velike pobede. Ali, da odbrana donosi rezultat na velikim turnirima. Nismo je imali u Nemačkoj, nismo je nažalost imali ni u jeseni selektorovanja Radomira Antića. I zato smo kao samostalna Srbija još bez plasmana u drugi krug. Sa samo jednim trijumfom na dva prethodna Mundijala na kojima smo učestvovali.

I još nešto je tokom igračke karijere naučio Mladen Krstajić. Da defanzivna četvroka mora da ima tutora. Baš ono što je on bio Nemanji Vidiću tokom mandata Ilije Petkovića kada smo u kvalifikacijama za Mundijal primili samo jedan gol. Zato će naš mladi selektor počev od Nigerije morati da počne da razmišlja o rehabilitaciji ražalovanog kapitena Branislava Ivanovića. Kakav god da je, on je u ovakvom orlovskom okruženju najiskusniji. A to igra veliku ulogu na velikim turnirima.

Dovoljno vremena za razmišljanje i malo vremena za ozbiljan rad Mladena Krstajića... U ovom poslu moraće da se više oslanja na misli, nego na komponente koje su ga učinile velikim štoperom.

I da, nema vremena za eksperimentisanje. Tri do četiri utakmice... To je sve.

Foto: MN press