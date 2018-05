Da se narod pita, dvojica ili čak trojica sa ove fotografije ne bi bila tu

Prvi spisak sa 30 imena u Fifi će biti najkasnije do ponedeljka, ali Fudbalski savez Srbije nije u obavezi da ga učini dostupnim javnosti i sve se više čini da to neće ni učiniti s obzirom da nema nikakvih naznaka za tako nešto. Ali zato ovde nema tajni. Redakcija MOZZART Sporta javno vas je pozvala da u anketi izrazite svoje mišljenje, a posle 156.000 dobijenih glasova možemo da konstatujemo da imamo konačne rezultate.

I nisu previše neočekivani, mada ima igrača koji su nekako daleko od očiju javnosti, pa u narodu nemaju status kakav zaslužuju. A ima i onih koji su najbrojnije navijačke frakcije u Srbiji - znate da mislimo na večite - malo pogurali. Međutim, sudeći po broju glasova utisak je da navijačko opredeljenje nije presudno uticalo na sastav tima koji bi prosečan Srbin vodio u Rusiju.

A taj tim od 23 imena bi izgledao ovako.

TIM SRBIJE ZA MUNDIJAL:

Golmani: Predrag Rajković (21.978 glasova), Vladimir Stojković (21.105), Marko Dmitrović (15.721);

Desni bekovi: Antonio Rukavina (21.626), Dušan Basta (22.851);

Levi bekovi: Aleksandar Kolarov (21.626), Ivan Obradović (12.189);

Štoperi: Branislav Ivanović (24.326), Matija Nastasić (18.998), Duško Tošić (16.225), Nikola Milenković (10.149);

Zadnji i centralni vezni: Nemanja Matić (25.840), Luka Milivojević (24.199), Marko Grujić (12.640), Ljubomir Fejsa (9.012);

Ofanzivni vezni i krila: Dušan Tadić (25.295), Sergej Milinković Savić (25.270), Adem Ljajić (21.411), Filip Kostić (19.229), Andrija Živković (13.773);

Napadači: Aleksandar Mitrović (25.267), Aleksandar Prijović (22.802), Luka Jović (19.096).

Zanimljvo, ishod vašeg izbora nije se previše razlikovao ni posle našeg prvog preseka, pa možemo da kažemo da se Srbija barem jednom oko nečeg složila. Na mnogo mesta tu nije bilo nikakve dileme, recimo kad su u pitanju golmani, desni bekovi ili napadači.

Uostalom, pogledajte odmah ko bi pa ćemo zajedno da prokomentarišemo.

OTPALI SU

Golmani: Mile Svilar (10.014), Vanja Milinković Savić (5.574), Aleksandar Jovanović (1.638), Boris Radunović (1.088);

Desni bek: Milan Gajić (7.797);

Levi bekovi: Milan Rodić (10.750), Filip Mladenović (3.692);

Štoperi: Vujadin Savić (8.803), Nikola Maksimović (8.725), Miloš Veljković (4.713), Jagoš Vuković (3.047) Uroš Spajić (2.691), Stefan Mitrović (2.492), Nemanja Pejčinović (1.555), Nemanja Milunović (1.553) Miloš Kosanović (356);

Zadnji i centralni vezni: Nemanja Gudelj (8.149), Nemanja Maksimović (7.723), Nemanja Radoja (3.601), Miloš Jojić (3.497), Branko Jovičić (2.825), Nenad Krstičić (2.756), Saša Zdjelar (1.858), Saša Lukić (1.139), Aleksandar Ignjovski (459).

Ofanzivni vezni i krila: Mijat Gaćinović (9.981), Nemanja Radonjić (6.614), Lazar Marković (3.269), Zoran Tošić (2.423), Aleksandar Katai (2.298);

Napadači: Aleksandar Pešić (4.173), Uroš Đurđević (3.595), Ognjen Ožegović (1.433), Andrija Pavlović (1.017), Nikola Stojiljković (346).

Dakle, najmanja razlika u glasovima onih koji su prošli vaš filter i onih koji nisu jeste na pozicijama levog beka, štopera, zadnjeg i centralnog veznog i na kraju ofanzivnog veznog ili krila.

Kad je levi bek u pitanju Obradović je dobio prednost u odnosu na Milana Rodića, ali razlika od 1.439 glasova je najmanja razlika koju smo dobili što znači da je ovde ipak bilo dvoumljenja.

Relativno neizvesno i kod štopera, mada učešće Branislava Ivanovića, Matije Nastasića (prema poslednjim informacijama biće spreman za Svetsko prvenstvo) i Duška Tošića nije pod znakom pitanja. Četvrti štoper kog ste birali je Nikola Milenković, ali za vrat mu dišu Vujadin Savić i Nikola Maksimović, dok ste neke od centralnih bekova koji su bili standardni kod Slavoljuba Muslina - pre svih Miloša Veljkovića, pa i Jagoša Vukovića - pa čak i Nemanju Pejčinovića, novog prvaka Rusija, pomalo nepravedno potcenili i olako ih se odrekli.

Uz važnu napomenu doduše, mi smo morali nekako da oganičimo izbor, pa smo anketu postavili tako da glasate za dvojicu desnih i levih bekova i četvoricu štopera. Selektor Mladen Krstajić bi vrlo lako mogao da se odluči da pozove jednog desnog beka recimo, jer je primera radi Milenković u Fjorentini pokazao da ume da pokrije i tu poziciju. Ume i Ivanović, Duško Tošić može da zakrpi levo... A sve bi to povećalo broj štopera na spisku.

Kad su zadnji vezni u pitanju, pored nespornih Nemanje Matića i Luke Milivojevića, zaokružili ste ime “novajlije“ Marka Grujića, pa i Ljubomira Fejse, mada njega iz najrazličitijih razloga već dugo nismo videli u nacinalnom timu. Ukoliko bi se ta praksa nastavila - a Fejsa za Orlove nije igrao od oktobra 2016, pa nas ne bi previše iznenadilo da se nastavi taj neki tihi sukob - njegovo mesto bi zauzeo Nemanja Gudelj, koji je to radio i do sada, a otvorila bi se i praksa za Nemanju Maksimovića, mada je on ove sezone zaista retko igrao za Valensiju.

I na kraju krila i ofanzivni vezisti kao poslednja dilema, suštinski je sve svima jasno kad su u pitanju Dušan Tadić, Sergej Milinković Savić, Adem Ljajić i Filip Kostić, pa čak i Andrija Živković ima solidnu prednost u odnosu na Mijata Gaćinovića, koji je kod Slavoljuba Muslina imao veoma važnu ulogu.

Ali na kraju, ovo je samo preporuka građana u zemlji u kojoj je svaki stanovnik pomalo i selektor. U realnosti, selektor je samo jedan i on odlučuje. Videćemo kako. I kad.

