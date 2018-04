Fudbaleri Crvene zvezde, posle pobede u 157. večitom derbiju, nastavili su sa pripremom za predstojeće izazove. Još šest utakmica ostalo je do kraja sezone u Superligi Srbije, a Slavoljub Srnić veruje da Crvena zvezda može da ostvari isto toliko pobeda.

„Mi smo zacrtali da želimo da osvojimo 21 bod u plej-ofu. Uspešno smo započeli sprovođenje tog plana, sledeće odredište je Niš. To je uvek neugodno gostovanje, ali poslednjih godina smo uspevali da se iz Niša vratimo sa sva tri boda. Pokušaćemo to da ponovimo i ovog puta, uveren sam da imamo kvalitet za novu pobedu. Trudimo se da razmišljamo samo o susretu sa Radničkim i da ne gledamo mnogo na tabelu. Imamo jasan cilj ispred sebe, ali znamo da ćemo ga ostvariti jedino ukoliko budemo išli utakmicu po utakmicu i davali prioritet samo narednom protivniku“, rekao je Srnić.

Na 157. večitom derbiju Srnić je upisao asistenciju kod Radonjićevog gola.

„Uspeo sam da sačuvam loptu i da odbijem nalet čuvara. Primetio sam Radonjića koji je bio dobro pozicioniran i zato sam mu i uputio asistenciju, a sve zasluge za gol ostavljam našem brzonogom krilu jer je precizno šutirao, iznenadio je kompletnu odranu rivala i na fantastičan način savladao golmana Partizana“.

Zvezdin krilni napadač osvrnuo se i na učinak svoje ekipe u večitom derbiju.

„Mnogo nam znači što smo iz trećeg pokušaja ove sezone uspeli da ih pobedimo. Mislim da smo i u prethodnim derbijima mogli, uspeli smo u nameri da ne primimo od njih gol iz igre, ali nismo uspeli da materijalizujemo neke prilike. Sada nam se to vratilo, postigli smo dva gola, a mogli smo još neki, ali bitno je da smo uzeli nova tri boda i ostavili dobar utisak. Pokazali smo da smo najbolja ekipa u Srbiji“, poručio je Srnić.