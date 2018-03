Crvena zvezda je u Novom Sadu uspela da zabeleži četvrtu pobedu ovog proleća (2:1), a osim po činjenici da su osvojena nova tri boda, Slavoljub Srnić će ovu utakmicu pamtiti i po jednom lepom jubileju - 100. meču za crveno-bele. Pre više od sedam godina, tačnije šestog dana novembra 2010. godine, na utakmici protiv OFK Beograda (1:0) u igru je u umesto Ognjena Koromana u 86. minutu ušao mladi fudbaler sa brojem 55 - Slavoljub Srnić.

Beogradska publika je tada na Marakani po prvi put gledala mlado levo krilo, željno dokazivanja i gladno uspeha u dresu o kojem svako Zvezdino dete mašta od prvog dana svog boravka u klubu.

"Sećam se tog trenutka kada me je tadašnji trener Aleksandar Kristić pozvao i rekao mi da skinem trenerku i pripremim se za ulazak na teren. Minuti su mi prolazili prebrzo, i već sledećeg trenutka bio sam na terenu, a navijači su mi aplaudirali. Nisam mnogo razmišljao, osim o jednom, osim o golu protivnika jer želeo sam više od svega da se na svom debiju upišem u strelce. Naravno, nije bilo realno da se baš to dogodi, igrao sam svega nekoliko minuta, ali to su možda i nalepši minuti koje sam proveo na terenu u životu", priseća se Srnić u razgovoru za zvaničan sajt crveno-belih.

Juče, tačno sedam godina i četiri meseca kasnije, nekada Zvezdino dete, a danas fudbaler koji je ostao veran svom broju 55, igrač zadatka koji izuzetno odgovorno igra u oba pravca, upisao je svoj 100. nastup za Crvenu zvezdu.

"Znao sam da će mi utakmice protiv Vojvodine biti stota. Iščekivao sam taj trenutak, zvižduk sudije koji će za mene biti i više od običnog zvižduka. Za mene je velika, zaista velika stvar da sam se na taj način upisao u Zvezdine knjige. Odigrati 100 utakmica znači da ste ipak nešto postigli u jednom takvom klubu, to nije mala stvar. Osećaj je neverovatan, osećam da sam uradio nešto veliko i mnogo sam srećan zbog toga", rekao je Srnić.

Za tih 100 utakmica, Slavoljub je upisao i 19 golova. Ipak, najveća želja mu je, kako kaže, ne da podiže svoje statističke parametre, nego da pomogne ekipi da se titula vrati na Marakanu.

"Tek ukoliko osvajamo trofeje, i ovi lični uspesi dobiće na značaju. U suprotnom, oni su nevažni. Imamo veliku bodovnu prednost ali ni ne pomišljamo da se opustimo. Želim da ponovo podignem šampionski pehar, kao i pehar namenjen osvajaču kupa. Trofeji, to je ono što želim. Mislim da smo najbolja, najkvalitetnija ekipa u zemlji, i želimo to da pokažemo i do kraja zadržimo prvo mesto", zaključio je Slavoljub Srnić.

