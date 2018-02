Srpska Stena iz Bukurešta: Zvezdo, čekam te u finalu Lige Evrope

Samo što je zadužio opremu FCSB kolege iz Rumunije su mu nadenuli nadimak - Srpska Stena. Imao je i crni period, popločan težom povredom, ali je Bogdan Planić i definitivno zadužio oficirske šinjele u odbrani naslednika nekadašnjeg prvaka Evrope, Steaue iz Bukurešta.

Rođeni Užičanin je komandovao defanzivnim redom FCSB-a i u duelu šesnaestine finala Liga Evrope protiv Lacija. A baš ta utakmica proizvela je veliku euforiju u glavnom gradu Rumunije. Tamošnji FCSB je trijumfovao protiv Rimljana i lepu sezonu učinio još lepšom.

"Euforija je blaga reč. Mi smo u poređenju sa Rumunima male mace kada su u pitanju odjave i najave velikih utakmica. Evo, prošlo je skoro 24 sata od pobede nad Lacijom, a na šest kanala se i dalje vrte najzanimljiviji detalji. Sve se analizira. Ali lepo je", poručio je za MOZZART Sport Bogdan Planić.

Mogao je FCSB i sa većim kapitalom da ode u večni grad. Međutim, srpski internacionalac je prezadovlljan ishodom.

"Šteta zbog one šanse Budeskua. Išao je sam na golmana, ali je odlučio da ga dribla i otišao je suviše u stranu. Međutim, ako ćemo pošteno mogao je meč da ode i na drugu stranu. Imali smo i sreće u nekoliko navrata. Njihov igrač je izbio loptu sa gol linije. Bilo je opasno! Oni su i dalje favoriti, ali ako odigramo taktički perfektno kao u Bukureštu može svašta da bude. Mi smo hrabro izašli na odličnu ekipu Lacija, pokušali smo da ih udavimo visokim presingom. Dobro je to funkcionisalo dok smo imali snage. Posle smo čekali kontru. Dobro je to ispalo".

Kao što naši večiti rivali pričaju da je Evropa san, a titula realnost, tako rezonuju i u FCSB. Navijači žele da se pehar namenjen najboljem klubu Rumunije vrati na Genčeu.

"Imamo dva boda manje od Kluža. Vitorul je ispao, ne verujem da Krajova može da uradi nešto više. Sistem je kao kod nas, dele se bodovi pre početka plej-ofa. Titula je apsolutni prioritet, vidim da bi to mnogo značilo navijačima. Liga je vrlo izjednačena, ne toliko jača od naše, ali izjednačena. Svako gostovanje može da predstavlja jako ozbiljan problem. Posebno je teško za štopere. Svaka ekipa ima špica dva sa dva. To jeste mala muka".

BUDESKU JE MAJSTORČINA, PRIČAO MI JE O PREGOVORIMA SA ZVEZDOM

Prati Bogdan Planić igre bivšeg kluba Crvene zvezde u Ligi Evrope. Ima i ozbiljne planove koje kroz smeh objašnjavao u razgovoru za naš portal.

"Ne bih voleo da igramo sa Zvezdom u narednoj rundi ako se i mi i oni plasiramo dalje. Zvezdu, čekam u finalu Liga Evrope, da se dva najveća kluba istoka sastanu u Lionu (smeh prim.aut). Što se tiče Partizana - može i sledeće kolo. Šalu na stranu.. Svaka čast Zvezdi. Igraju sjajno, odlični su bili protiv CSKA. Vidi se da je trener Milojević napravio ozbiljnu celinu. Posebno su jaki u defanzivi, imaju četvroricu pravih štopera. Nisam im ni najmanje potreban", aludirao je Planić na prošlogodišnje interesovanje Zvezde.

Kada govorimo o FCSB prva asocijacija je Konstantin Budesku. Kreativac evropske klase nosi ove godine ekipu iz Bukurešta. Zanimljiv je zbog još jednog razloga: pre 12 meseci bio je na pola koraka od Zvezde.

"Majstor, majstorčina! Nisam igrao sa većim znalcem. Jeste da ima malo problema sa kilažom (hahahahaha), ali je neverovatan. Posebno su zanimljivi dueli sa njim na treningu. Čini se da imaš loptu, da je osvajaš, a on je sakrije. Prebaci te, prevari... Strašan momak".

Srpski defanzivac kaže da mu je Budesku pričao o Crvenoj zvezdi.

"Da, rekao mi je da je bio u ozbiljnim pregovorima. Odnosno da je dobio na mejl zvaničnu ponudu. Odlučio se da posle Astre ostane u Rumuniji kako bi bio na oku selektoru. Počeo je sad da igra za reprezentaciju".

Bivši član Zvezde, OFK Beograda i Vojvodine kaže da je napravio odličan potez izborom kluba. Sve mu je potaman.

"Ne mogu da se požalim. Igram u velikom klubu standardno. Borim se za titulu. Sve je super. Malo, ali malo mi smeta, medijska slika. Postoji bezbroj novina, portala i televizija koje prate svaki naš korak. Prosto nekada ne možeš da izađeš na kafu. Naprave senzaciju od toga. Međutim, znam zakonitosti velikog kluba".

RUMUNIJA 1 - 25. kolo

Petak:

Gaz Metan - Juventus 0:0

Voluntari - Univerzitatea 0:1 (0:1)

/Banču 33/

Subota:

13.00: (2,55) Sepsi (2,75) Konkordija (3,30)

19.45: (1,65) Kluž (3,50) Astra Đurđu (6,25)

Nedelja:

17.00: (3,90) Poli Temišvar (3,05) CSMS Jaši (2,15)

19.45: (3,60) Dinamo Bukurešt (3,05) FCSB (2,25)

Ponedeljak:

19.45: (1,92) Vitorul (3,40) Botošani (4,20)

*** Kvote su podložne promenama

Piše: Darjan Nedeljković

(Foto Action Images)