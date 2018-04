Jutro posle osvajanja 28 titule šampiona, u Bajernu, ali i čitavoj fudbalskoj Nemačkoj, glavna tema jeste sudbina dvojice veterana - Franka Riberija i Arjena Robena. I Francuzu i Holanđaninu na leto ističu ugovori i oni postaju slobodni igrači, pa se postavlja pitanje šta će Bavarci da urade po tom pitanju. Adekvatne zamene još nisu pronađene (osim Kingslija Komana Bajern na krilnim pozicijama nema prave alternative) što implicira da je legendarni duo ipak bliži ostanku nego odlasku iz Minhena.

Riberi je baš juče proslavio svoj 35. rođendan i izjednačio se sa Filipom Lamom, Bastijanom Švajnštajgerom, Oliverom Kanom i Memetom Šolom kao rekorderima po broju osvojenih titula u Bundesligi (8), ali o nastavku saradnje nije želeo da govori. Roben je, s druge strane, bio nešto pričljiviji, no njegove se reči baš i neće dopasti navijačima slavnog kluba.

"U fudbalu je sve moguće. Mora trezveno da se razmišlja. Ja baš i nisam osoba koja će reći: Ok, Bajern je uvek prva opcija. Svi imaju neke planove za sledeću godinu. To se odnosi i na bajern i na mene i na neke druge klubove. Ljudi će me sigurno kontaktirati... Moram da razmišljam o tome. Tek kada su sve opcije na stolu mogu da donesem ispravnu odluku, koja svakako neće biti laka".

U Bajernu još ne postoji zvaničan stav povodom sudbine dvojice asova, ali ako je do Karl Hajnca Rumenigea, izvršnog direktora, onda je situacija prilično jasna. On je posle jučerašnjeg trijumfa nad Augzburgom i overe 28. titule nedvosmisleno kazao:

"To su momci sa kojima smo postigli mnogo uspeha poslednijh godina, izvanredni igrači. Da li ćemo ih zadržati u Minhenu i naredne sezone? Mislim da nema mnogo argumenata protiv novih ugovora za njih dvojicu", uz osmeh je poručio Rumenige.

