Nije tajna da Zvezdan Terzić već godinama sanja Zdravka Kuzmanovića kao kapitalno pojačanje u Crvenoj zvezdi. Nije tajna ni da je Zdravko zvezdaš koji je ranije bez uvijanja pomnjao mogućnost da ostvari dečački san i zaigra na Marakani. Ali isto tako nije tajna da je to u ovom trenutku jako teška i pre svega skupa opcija. Ali i da Crvena zvezda ima vremena da čeka na rasplet situacije sa srpskim vezistom...

Kuzmanoviću 30. juna ističe pozajmica u Malagi sa koje se vraća u Bazel sa kojim ima ugovor na još dve godine.

Koliko se zvezdaši zanimaju za budućnost Kuzmanovića, toliko je njegov status bitna tema i u Bazelu. Lokalni list Bazelandšaftlihe Cajtung se danas bavi temom Kuzmanovićeve budućnosti i podseća na celu priču od njegovog povratka u Bazel do danas.

Zdravko se 2015. godine vratio u Bazel kao veliko pojačanje iz Intera i potpisao petogodišnji ugovor vredan 1.500.000 evra po sezoni što je i za Bazelove uslove ozbiljan novac. Plan je bio da kao lokalni ljubimci Marko Štreler i Aleks Frej posle angažmana u inostranstvu, završi karijeru u Bazelu i potom dobije funkciju u klubu.

Ali, bajkoviti plan se pretvorio u mučnu priču koja nikome nije išla u prilog. Kuzmanovića je ubrzo precrtao tadašnji trener Urs Fišer, a uprava je stala iza trenera i srpski vezista se posle šest meseci vratio u Italiju, na pozajmicu u Udineze. Proveo je pola godine u Friuliji i vratio se u Bazel gde ga je opet čekao Fišer. Usledila je nova pozajmica u Malagu gde je posle samo nekoliko nedelja pokidao Ahilovu tetivu i propustio skoro celu sezonu.

Iznenađenje je bilo što je prošlog leta dogovoreno da ostane još jednu sezonu u Malagi na pozajmici. I opet je veći deo sezone (24 meča) porpustio zbog tri različite povrede. Malaga je ispala i sada ne postoji nikakva šansa da se pozajmica produži...

Kuzmanović je u obavezi da se 14. juna pojavi na prozivci u Bazelu sa kojim ima još dve godine ugovora. Ali ovoga puta tamo neće biti Fišera. Trener ekipe je Rafael Viki i švajcarska štampa spekuliše da vrata Bazelovog prvog tima nisu zatvorena za Kuzmanovića za sledeću sezonu. Ili se barem takva priča namerno plasira u javnost...

„On je veoma interesantan igrač sa ogromnim kvalitetima. Ima veliku raznovrsnost u igri i odlična je osoba“, kaže Bazelov sportski direktor Marko Štreler.

I trener Rafael Viki ima pozitivno mišljenje.

„Uveren sam da može da nam pomogne, samo da bude fit“, kaže nekadašnji švajcarski reprezentativac.

Iz ovakvih izjava bi moglo da se zaključi da u Bazelu ozbiljno raunaju na Kuzmanovića. Ali ima i druga teorija kojom se bavi Bazelandšaftlihe Cajtung...

Švajcarski list piše da ovakve izjave mogu da se protumače kao deo strategije da se Bazel lakše reši Kuzmanovića i njegovog visokog ugovora. Ako bi sportski direktor i trener pričali loše o Kuzamnoviću u javnosti, to bi smanjilo šanse da se neki klub zainteresuje za kupovinu ili pozajmicu. Oborili bi mu cenu na tržištu ako ne bi pričali lepo o njemu. A u slučaju da ostane bi imali opravdanje što su ga zadržali.

Kada se detaljnije pogleda Kuzmanovićeva pozicija u timu, dolazi se do zaključka da on baš i nije neophodan Vikiju. Bazel će igrati sa dvojicom centralnih veznih igrača, a trenutno na raspolaganju za te dve pozicije ima petoricu fudbalera bez Kuzmanovića. Fabijen Frej je jedan od njih i on će biti povučen na mesto štopera. Ostaju još četvorica: Luka Zufi, Toljan Džaka, Serej Dije i Raul Petreta.

Zufi i Džaka su već dve sezone nedodirljivi starteri, Dije je povremeni starter i prva alternativa sa klupe. Mladi Italijan Petreta postaje sve ozbiljniji šraf i igrač na kojem bi moglo da se zaradi u perspektivi. Zato Kuzmanovićeva perpsektiva u Bazelu izgleda prilično neizvesna jer će pomenuti kvartet biti u prednosti za dve pozicije u startnih 11.

Igrač sa platom od 1.500.000 evra godišnje u rotaciji je preskup sport i za klub poput Bazela. Pogotovo što je predsednik kluba Bernhard Burgener pre mesec dana najavio kresanje troškova za plate igrača i osoblja koji su u 2017. iznosili 42.000.000 evra, delom i zbog toga što su igrači za bonuse inkasirali velikih 9.000.000 evra. Plan je da se budžet smanji za oko 7.000.000 evra, a jedina opcija za to su pozajmice ili prodaje igrača. Kuzmanovićev odlazak bi bio značajno rastrećenje...

Tako bi Kuzmanovićev odlazak iz Bazela mogao da bude bitnija stvar nego što je to iz naše perspektive dolazak u Crenu zvezdu. Bazel je taj koji je pod većim pritiskom u ovoj situaciji dok Crvena zvezda može da čeka rasplet situacije, a da onda predloži pozajmicu kada Švajcarcima ponestane opcija.

